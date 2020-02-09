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فيديو .. زحام مرورى بمحيط جامعة القاهرة بسبب زيادة الأحمال

الأحد، 09 فبراير 2020 11:55 ص
فيديو .. زحام مرورى بمحيط جامعة القاهرة بسبب زيادة الأحمال زحام مرورى
كتب إيهاب المهندس

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شهد محيط جامعة القاهرة، منذ قليل اليوم الأحد، فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة وحتى حديقة الأورمان كثافة مرورية بسبب زيادة الأحمال، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السير.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية بأول أيام الفصل الدراسى الثانى.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

كما شهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.


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