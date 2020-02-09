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فيديو.. الحرس الثورى الإيراني يكشف عن صاروخ رعد 500 الجديد

الأحد، 09 فبراير 2020 01:43 م
فيديو.. الحرس الثورى الإيراني يكشف عن صاروخ رعد 500 الجديد الحرس الثورى الإيراني يكشف عن صاروخ رعد 500
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف الحرس الثورى الإيراني عن صاروخ رعد 500 الجديد،وذلك خلال مراسم اليوم الأحد، شارك فيها قائد الحرس الثورى اللواء حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية العميد امير علي حاجي زادة وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

كما ازيح الستار عن محرك "سلمان" الفضائي المركب بفوهة متحركة كجيل جديد لمحركات الدفع للصواريخ وحاملات الاقمار الصناعية.

ويحتوى الصاروخ الجديد رعد 500 على محرك زهير المركب، ويعد من الجيل الجديد لمحركات الدفع بهيكل غير فلزي ومركب للصواريخ وحاملات الاقمار الصناعية.

ونظرا لاستخدامه هياكل من الياف الكاربون، يتحمل الصاروخ ضغط بمقدار 100 بار(Bar) ودرجة حرارة 3 آلاف سنتيجراد ويعد من الصواريخ الخفيفة، ويزن أقل من صاروخ "فاتح 110" ذي الهيكل الفولاذي بمقدار النصف ولكن بزيادة مدى قدرها 200 كيلومتر عنه. ويستخدم الصاروخ محركات الوقود الجامد في خارج نطاق جو الارض.

 

 

وكان تعهد الحرس الثوري الإيراني بالكشف عن مزيد من المعلومات حول هجومه على مواقع للجيش الأمريكي في العراق، مرجحا أن واشنطن قد تقر بأن خسائرها جراءه أكبر مما أعلنته حتى الآن.

وصرح قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، في حديث للتلفزيون الإيراني أمس الخميس، بأن هناك الكثير من المعلومات غير المعلنة بعد، حول الضربات الصاروخية التي شنتها إيران في يناير الماضي على قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تتمركز فيها القوات الأمريكية.


الحرس الثورى الإيراني

ايران

صاروخ رعد 500

صواريخ الحرس الثورى

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