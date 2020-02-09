فضيحة قطرية.. مصور أمريكى يكشف تمويل حكومة قطر للتنظيمات الإرهابية

وكالات

مصور أمريكى يكشف دعم بنك قطر الإسلامى QIB، عمليات الإرهابيين والمتطرفين، فى سوريا ، وإرهابيى تنظيمات متطرفة، منبثقة عن تنظيم القاعدة، يتلقون الدعم المالى والتبرعات من الجمعيات الخيرية عبر البنك القطرى، وحسب حوار شراير مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية ، فبنك قطر الإسلامى QIB، يسهل عمليات الإرهابيين والمتطرفين، والذى يضم مجلس إدارته أحد أفراد أسرة آل ثانى ، التى تحكم قطر، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة البنك القطرى الإسلامي QIB.

وقدم شراير دعوى قضائية الشهر الماضى، وهو مصور صحفى أمريكى احتجزته جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة في سوريا كرهينة لعدة أشهر في عام 2013، قبل أن يتمكن من الهرب، وكشف أن إرهابيى تنظيمات متطرفة، منبثقة عن تنظيم القاعدة، يتلقون الدعم المالى والتبرعات المقدمة من الجمعيات الخيرية عبر البنك القطرى.

ويخوض ماثيو شراير‏‏، ما أسماه "المعركة النهائية"، لوضع نهاية سعيدة لتجربته المؤلمة من خلال السعى إلى جلب من يقومون بتمويل وتحريك التنظيمات الإرهابية من خلف الستار أمام العدالة، من بينهم أفراد منتمون للأسرة الحاكمة في قطر

وأشار شراير إلى أنه يسعى للحصول على تعويضات بعد الإصابات التي لحقت به أثناء احتجازه كرهينة من قبل جبهة النصرة، التي تعمل حاليا تحت اسم "أحرار الشام"، مضيفا أن تلك التنظيمات الإرهابية استفادت من غض طرف البنك الإسلامي القطري QIB عن إجراء عمليات الفحص الدقيق لعملائه.