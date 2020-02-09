فرنسا تولى أهمية كبيرة للمشاركة فى معرض "إيجيبس 2020" بالقاهرة

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تشارك فرنسا في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للبترول "ايجيبس 2020" المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري.وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة - في بيان صحفى اليوم ، الأحد ، أن هذا المعرض أصبح أحد اللقاءات الرئيسية في قطاع النفط والغاز ، والذي يغطي كافة المجالات الهامة من التنقيب حتى معالجة النفط والغاز.

وأشارت السفارة - في بيانها - إلى أنه في الوقت الذي تطمح فيه مصر لكي تصبح مركزاً للغاز في منطقة شرق البحر المتوسط وتقوم فيه بالعديد من المشروعات سواء على مستوى التنقيب أو على مستوى التكرير أو البتروكيماويات، فإن فرنسا وشركاتها تولي أهمية كبيرة للمشاركة في صالون "إيجيبس 2020" بهدف التدعيم على نحو أفضل للشراكة الرئيسية الفرنسية-المصرية في مجال الطاقة.

يذكر - في هذا الصدد - أن الوكالة الوطنية المعنية بتسويق الاقتصاد الفرنسي دوليا " بيزنس فرانس " تقيم وللمرة الرابعة على التوالي جناحاً فرنسياً بمعرض "إيجيبس 2020" تشارك فيه عشر شركات فرنسية ممثلة لمختلف الأنشطة المتعلقة بالقطاع.

وتعرض هذه الشركات خبراتها وابتكاراتها ، والخدمات التي يمكن أن تقدمها للمهنيين المصريين المتواجدين بالمعرض من أجل إقامة شراكات جديدة وتدعيم تلك القائمة في هذا القطاع الرئيسي للاقتصاد المصري.

وأكدت السفارة الفرنسية أن قطاع النفط والغاز الفرنسي معروف بخبراته وقدراته الابتكارية ، محتلاً بذلك المرتبة الثانية في مجال الشركات المصدرة لخبرتها في هذا القطاع.

ويحقق هذا القطاع حجم أعمال 41 مليار "يورو "تقريبا وهو يتشكل من مجموعات كبيرة وكذلك من شبكة من الشركات المتوسطة والصغيرة - وحسب بيان السفارة - يوفر القطاع خمسا وستين ألف وظيفة على أعلى مستوى فني وعلمي، في الوقت الذي تحظى فيه التكنولوجيا الفرنسية في هذا القطاع بشهرة دولية، لا سيما في المنصات البحرية بالمياه العميقة والشديدة العمق.

كما تشتهر الشركات الفرنسية بجهدها المتواصل في مجال البحث والتطوير ، وبقدرتها على طرح حلول سريعة لعملائها وبأفضل الأسعار.