فرارجي يقتل عامل طعنًا بالسكين فى السلام لمطالبته براتب شقيقه

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

قتل صاحب محل طيور "فرارجي" عامل طعنا بسكين فى مشاجرة بينهم على راتب شقيق المتوفى بالسلام، ونقلت سيارة إسعاف المتوفى الى المستشفى، وأخطر اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة بالواقعة، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة بالتحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة السلام أول ، يفيد بإبلاغ الأھالي بوجود مشاجرة ومتوفى بمنطقة مساكن الدلتا، و بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "ي.ع" ، 20 سنة، عامل ومقیم مركز العدوه / المنیا (توفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر)، من الناحیة الیسرى و"ي.ا" ، 36 سنة، صاحب محل طیور كائن وبالفحص تبین سابقة عمل شقیق الأول لدي الطرف الثاني وقیامه بترك العمل بسبب خلافات فیما بینھما.

و توجه الأول لمحل عمل الثاني لمطالبته بالراتب الشھري الخاص بشقیقه، إلا أنه رفض فحدثت بینھما مشادة كلامیة، تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالھا الثاني على الأول، بالضرب باستخدام سلاح أبیض " كذلك " كان بحوزته، محدثاً إصابته المشار إلیھا، والتي أودت بحیاته،ولاذ بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتھم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبیض المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.