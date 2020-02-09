سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 03:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. ورشة عمل عن فيروس كورونا بنقابة الأطباء والتوعية بكيفية مواجهته

الأحد، 09 فبراير 2020 03:00 ص
غدا.. ورشة عمل عن فيروس كورونا بنقابة الأطباء والتوعية بكيفية مواجهته نقابة الاطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد النقابة العامة للأطباء، ورشة عمل عن فيروس كورونا  للتوعية بالفيروس وكيفية المواجهة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادى الإصابة، وأيضا طرق العلاج، وذلك للأطباء والمواطنين، وسيتم أيضا دعوة النقابات الفرعية وقطاع الطب الوقائى بالوزارة ومن يرغب من الإعلام والصحفيين وذلك غدا الاثنين 10 فبراير 2020.
 
كانت وزارة الصحة قد أكدت عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا فى مصر، نافية بذلك ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى حول الاشتباه فى ظهور إصابات، كما أكدت أن هناك غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار 24 ساعة وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبى التى وضعتها الوزارة للتصدى لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد.
 
كما تم تخصيص مبنى منفصل داخل مستشفى النجيلة بمرسى مطروح، لمناظرة جميع القادمين من ووهان الصنية بعد تفشى وباء كورونا ومتابعة من يعانى منهم من أى أمراض مزمنة، وتقديم العلاج له حسب حالته الصحية.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه جرى زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد أسرة الرعاية المركزة بمستشفى النجيلة وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعى وأجهزة الأشعة، وكافة التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية جميع الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين، موضحه أنه تم تركيب الأجهزة الخاصة بالمعامل الفيروسية، لاستقبال عينات من أى حالة يشتبه فى إصابتها بالفيروس، بالإضافة إلى توفير الكواشف الخاصة بفيروس الكورونا المستجد.
 
 

نقابة الاطباء

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة فى سنغافورة: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 40 حالة

السبت، 08 فبراير 2020 05:20 م

البنتاجون يخفض مشاركته فى معرض سنغافورة الجوى بسبب فيروس كورونا

السبت، 08 فبراير 2020 04:26 م

بلومبيرج: الماس الهندى أكثر المجوهرات تضررا من "كورونا" فى الصين

السبت، 08 فبراير 2020 04:12 م

احتياطات لمواجهة كورونا بمناطق مختلفة فى العالم.. إقبال كبير على شراء المواد الغذائية بسنغافورة خوفا من انتشار العدوى.. المغرب تعلن عدم تسجيل أى حال لرعاياها بالصين.. ودراسة تكشف طرق انتقال الفيروس

السبت، 08 فبراير 2020 03:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب بريطانى: الإخوان سبب استهداف الأقباط فى مصر.. ويدعو إلى حظرها

نائب بريطانى: الإخوان سبب استهداف الأقباط فى مصر.. ويدعو إلى حظرها

تقرير برلمانى يستعرض جهود تطوير مترو الأنفاق فى 5 نقاط

تقرير برلمانى يستعرض جهود تطوير مترو الأنفاق فى 5 نقاط

"خارجية البرلمان": مصر استطاعت حصر التحديات التى تواجه أفريقيا

"خارجية البرلمان": مصر استطاعت حصر التحديات التى تواجه أفريقيا

عميد حقوق الإسكندرية: الحكم المؤبد فى انتظار طالب كلية التجارة

عميد حقوق الإسكندرية: الحكم المؤبد فى انتظار طالب كلية التجارة

اليوم.. استئناف دعاية المرشحين لانتخابات الداخل بـ"تكميلية الجيزة وملوى"

اليوم.. استئناف دعاية المرشحين لانتخابات الداخل بـ"تكميلية الجيزة وملوى"

قطع المياه غدا عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

قطع المياه غدا عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

وزارتا الرى والإسكان تضعان خطة من 4 محاور لترشيد استهلاك المياه

وزارتا الرى والإسكان تضعان خطة من 4 محاور لترشيد استهلاك المياه

الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح

الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة