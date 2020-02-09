عميد حقوق الإسكندرية: الحكم المؤبد فى انتظار طالب كلية التجارة

قال الدكتور أمين مصطفى، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وأستاذ القانون الجنائى، أن الطالب المعتدى على عضو هيئة التدريس موجه له عدد من التهم منها الشروع فى قتل مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح بدون ترخيص واستعراض قوة والترويع والبلطجة وهى عدد كبير من التهم، والتى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد 25 عاما لاقتران الشروع فى القتل بسبق الإصرار والترصد.
وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المادة 275 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالبلطجة والترويع والتخويف باستخدام سلاح أو مادة حارقة تنص على الحبس مدة لا تقل عامين لمن قام لترويع شخص أو التهديد أو تخويفه وإذا وقع الفعل باصطحاب حيوان أو حمل سلاح أو مادة حارقة أو كاوية ، بينما ينص القانون على عقوبة الاعدام إذا اقترن الفعل بالقتل العمد .
وأشار إلى أن قانون العقوبات ينص على السجن المشدد إذا كان الفعل مسبوق بسبق الإصرار والترصد، موضحا أن فى حالة الطالب فهو كان يشرع فى قتل عضو هيئة التدريس وهى أن جريمة الشروع فى القتل إذا اقترنت بالبلطجة مع سبق الاصرار والترصد ستكون عقوبتها السجن المؤبد.
كما أوضح أن المادة رقم 234 من قانون العقوبات متوفره لدى الطالب وهى الشروع فى القتل مع سبق الاصرار والترصد حيث أنه بيت النية وأعد العدة وهيأ نفسه للواقعة.
وعن إحراز سلاح بدون ترخيص أكد استاذ القانون الجنائى، أنه تم تعديل القانون مؤخرا لاعتبار السلاح محدث الصوت من الأسلحة المحذور حيازتها ويعاقب عليها القانون.
كما أكد الدكتور أمين مصطفى، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن هذا الفعل هو فردى وشاذ عن جموع الطلاب والأعراف الجامعية وأخلاق طلاب الجامعة و التى اعتاد عليها طلاب جامعة الإسكندرية من احترام وتقدير لأعضاء هيئة التدريس لدورهم فى العملية التعليمية على مر الأجيال ولا يمكن تعميم الخطأ لوجود نماذج مميزة فى كافة الكليات.
يذكر أن أمرت النيابة بحبس الطالب محمود.م.أ 4 أيام على ذمة التحقيقات فى التحقيقات فى واقعة الاعتداء بالضرب على استاذ بالجامعة لفصله عن الكلية بعد قيامه بحاله شغب أثناء الامتحانات.
وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ باعتداء الطالب محمود.م.أ، بالفرقة الثانية انتظام بكلية التجارة، بعد بالضرب علي الدكتور محمود.ر، مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدما زجازجة بنزين وطنبجة لإصابته، اعتراضًا على قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصليين دراسيين لاثارته الشغب داخل لجنة الامتحان.
مما تسبب ذلك في حدوث إصابة بالغه لأستاذ الجامعي وعلى الفور، تم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط المتهم وتسليمه الي ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر ان بداية الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتى تسببت في فصل الطالب "محمود.م.ا، بانه أثناء مروره على اللجان وجد صوت مرتفع وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع محاولة الكلام، وعندما عنفه أستاذ الجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقه، فطلب منه الخروج من اللجنه ولم يستجيب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعه باليد وقام بدفعه إلى الخلف.
وعندما تم استدعاء الأمن حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه، وفقد السيطرة على لجنه الامتحان، وتم استدعاء قوه اضافيه من الأمن السيطرة على الموق وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناء على ذلك قرر مجلس التأديب بفصل الطالب للفصلين دراسيين.
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