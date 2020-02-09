عميد حقوق الإسكندرية: الحكم المؤبد فى انتظار طالب كلية التجارة

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المادة 275 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالبلطجة والترويع والتخويف باستخدام سلاح أو مادة حارقة تنص على الحبس مدة لا تقل عامين لمن قام لترويع شخص أو التهديد أو تخويفه وإذا وقع الفعل باصطحاب حيوان أو حمل سلاح أو مادة حارقة أو كاوية ، بينما ينص القانون على عقوبة الاعدام إذا اقترن الفعل بالقتل العمد .

وأشار إلى أن قانون العقوبات ينص على السجن المشدد إذا كان الفعل مسبوق بسبق الإصرار والترصد، موضحا أن فى حالة الطالب فهو كان يشرع فى قتل عضو هيئة التدريس وهى أن جريمة الشروع فى القتل إذا اقترنت بالبلطجة مع سبق الاصرار والترصد ستكون عقوبتها السجن المؤبد.

كما أوضح أن المادة رقم 234 من قانون العقوبات متوفره لدى الطالب وهى الشروع فى القتل مع سبق الاصرار والترصد حيث أنه بيت النية وأعد العدة وهيأ نفسه للواقعة.

وعن إحراز سلاح بدون ترخيص أكد استاذ القانون الجنائى، أنه تم تعديل القانون مؤخرا لاعتبار السلاح محدث الصوت من الأسلحة المحذور حيازتها ويعاقب عليها القانون.

كما أكد الدكتور أمين مصطفى، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن هذا الفعل هو فردى وشاذ عن جموع الطلاب والأعراف الجامعية وأخلاق طلاب الجامعة و التى اعتاد عليها طلاب جامعة الإسكندرية من احترام وتقدير لأعضاء هيئة التدريس لدورهم فى العملية التعليمية على مر الأجيال ولا يمكن تعميم الخطأ لوجود نماذج مميزة فى كافة الكليات.

يذكر أن أمرت النيابة بحبس الطالب محمود.م.أ 4 أيام على ذمة التحقيقات فى التحقيقات فى واقعة الاعتداء بالضرب على استاذ بالجامعة لفصله عن الكلية بعد قيامه بحاله شغب أثناء الامتحانات.