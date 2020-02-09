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عمرو الألفى: stc السعودية لديها القدرة على شراء فودافون مصر بالكامل

الأحد، 09 فبراير 2020 10:40 م
عمرو الألفى: stc السعودية لديها القدرة على شراء فودافون مصر بالكامل عمرو الألفي، مدير إدارة الأبحاث بشعاع للأوراق المالية
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال عمرو الألفي، مدير إدارة الأبحاث بشعاع للأوراق المالية، إن شركة stc السعودية كانت على دراية بأنها من الممكن أن تشترى نسبة فودافون بالكامل، وأن شركة  stcلديها القدرة على شراء فودافون مصر حتى لو اقترضت لذلك، مشددا على أن الشركة السعودية لديها الرغبة الكاملة للتوسع في السوق المصري وكذلك زيادة الاستثمارات في مصر.

 

وأضاف الألفى" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الأن" المذاع على قناة الحدث اليوم الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أنه عندما تتم الصفقة سيشمل الأمر نسبة المصرية للاتصالات التى تشمل 45% من حصة شركة فودافون مصر، ويتم بيعها لشركة stc السعودية للاتصالات .

 

وواصل مدير إدارة الأبحاث بشعاع للأوراق المالية، أن الشركة المصرية للاتصالات من الأفضل لها أن تستفيد من هذا العرض السعودى بأنها تقوم ببيع حصة من فودافون لشركة stc السعودية للاتصالات.

 

 


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