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"عبد العال" مؤكدا أهمية قانون "انتظار السيارات": فى ناس بتدفع 50 جنيه عشان تركن

الأحد، 09 فبراير 2020 06:27 م
"عبد العال" مؤكدا أهمية قانون "انتظار السيارات": فى ناس بتدفع 50 جنيه عشان تركن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

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أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه يٌحسب للبرلمان اقتحام كثير من الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن، بتنظيم بعض الممارسات التي كانت تتم بشكل عشوائي، وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، قائلا: "في ناس بتدفع 50 جنيه عشان تركن في وسط البلد".
 
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذي يواجه ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
 
 
وقال "عبد العال"، إن هذا النشاط كان متروك لسنوات عديدة، لدرجة أن العاملين بتنظيم ساحات الانتظار، كانوا بيقسموا الشوارع على بعضهم البعض، متابعا: "بسمع أنهم بيملكوا الشوارع بعضهم البعض وبيمشوها بطريقتهم، وفى ناس بتدفع 50 جنيه فى وسط البلد عشان تقف بسيارتها".
 
 
وأضاف "عبد العال"، أن تنظيم هذا النشاط من شأنه أن يدر دخلاً كبيراً للدولة، مشيراً إلى دور البرلمان أيضا فى تنظيم عربات الطعام.
 
من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إنه يحسب لهذا البرلمان أن اقتحم كافة الملفات التى تواجه المجتمع على الأرض، وحلها تشريعيا. 
 
 

مجلس النواب

تنظيم ساحات السيارات

علي عبد العال

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