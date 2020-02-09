سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عادل عبد المهدى يبعث برسالة لرئيس الصين: ندعم جهود منع انتشار كورونا

الأحد، 09 فبراير 2020 12:07 م
عادل عبد المهدى يبعث برسالة لرئيس الصين: ندعم جهود منع انتشار كورونا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن العراق يدعم جميع الجهود لمنع انتشار فايروس كورونا وتوفير العلاج الفعّال للقضاء عليه.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بعث برقية الى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء لي كه شيانغ، أعرب فيها باسمه ونيابة عن الشعب العراقي عن تضامنه مع الصين قيادة وشعباً في مواجهة فايروس كورونا، مؤكداً ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة ونجاحها في اتخاذ الإجراءات التي تحدّ من خطره على الشعب الصيني الصديق".

 وأضاف أن "العراق يقف مع جمهورية الصين وبقية الدول ومنظمة الصحة الدولية لدعم جهود منع انتشار هذا المرض ولتوفير العلاج الفعّال للقضاء عليه".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال البرقية اعتزازه بالعلاقات العراقية الصينية والرغبة بزيادة التعاون لما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز فرص النمو والازدهار.

دعا النائب العراقى جمال المحمداوي، وزارة الصحة ببلاده إلى ضرورة الإسراع فى توجيه لجان طبية لميناء "أم قصر" بالبصرة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بحق الكوادر الصينيين والفلبينيين والأشخاص القادمين من بكين لتجنب ظهور فيروس "كورونا" الجديد فى العراق.

وقال المحمداوى ـ فى لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت ـ إن السفن والبواخر القادمة من الصين تدخل إلى ميناء "أم قصر" دون جراء أى فحوصات للتأكد من خلوهم من هذا الفيروس المميت الذى ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضى فى بكين.

وأضاف" إن بعض الدول ترفض دخول هذه البواخر إلى الموانىء لاحتمال نقل الفيروس لأراضيها، مؤكدا أهمية وجود فرق صحية فى كافة المنافذ البحرية العراقية".

وقد عبر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى عن استياءه الشديد من رفع صورته مدمجة بعلامة "أكس" خلال احتجاجات المواطنين فى الساحات.

 

 


العراق

كورونا

رئيس وزراء العراق

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة