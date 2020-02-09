سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

طلعت مصطفى القابضة تعلن تعيين عمرو القاضى نائبا للرئيس التنفيذى للمجموعة

الأحد، 09 فبراير 2020 10:37 ص
طلعت مصطفى القابضة تعلن تعيين عمرو القاضى نائبا للرئيس التنفيذى للمجموعة طلعت مصطفى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تعيين عمرو القاضى  نائبا الرئيس التنفيذى للمجموعة.
 
وبحسب بيان المجموعة للبورصة المصرية، اليوم الأحد، يتمتع عمرو القاضى بسنوات عديدة من الخبرة الواسعة فى مجال التطوير العقارى، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، وقبل ذلك تولى العديد من المناصب الاستراتيجية فى عدد من كبرى شركات القطاع العقارى فى مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد أعلنت عن تحقيق مبيعات النشاط العقارى للمجموعة وبلغت 20.4 مليار جنيه خلال عام 2019، مما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة، وزيادة حصتها من السوق العقارى وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلى من خلال توفير منتجات عقارية تتلائم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة.
 
وأرجعت المجموعة، فى بيان سابق للبورصة المصرية، زيادة المبيعات إلى قوة العلامة التجارية التى تتمتع بها مجموعة طلعت مصطفى القابضة لدى عملائها لتميزها فى إدارة المجتمعات العمرانية والمستوى المتميز للبنية التحتية لها، وما تقدمه مجموعة طلعت مصطفى القابضة لعملائها من خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى ما حققته المجموعة من معدلات تسليم غير مسبوقة فى مصر والشرق الأوسط، حيث فامت المجموعة وبنجاح بتسليم ما يقرب من 100 ألف وحدة عقارية منذ بداية نشاطها.
 
وذكرت وبالرغم مما شهدته حركة السوق العقارى من تباطؤ ملحوظ خلال النصف الثانى من عام 2019، والذى دل عليه، قيام بعض المطورين العقاريين بطرح عروض بيعية تشتمل على إتاحة مدد تقسيط أطول مع عدم اشتراطات دفعات مقدمة أو تخفيض لأسعار البيع، وذلك بهدف زيادة مبيعاتهم، إلا أن ما حققته المجموعة من مبيعات عقارية خلا لعام 2019 قد جاء بفارق لا يتجاوز 4% أو 0.9 مليار جنيه مقارنة بما حققته المجموعة خلال عام 2018، والذى بلغ 21.3 مليار جنيه، وهذا الفارق ناتج وبشكل أساسى عن صافى قيمة الاستحواذ بمبلغ مليار جنيه، والذى تم على المدارس الأربعة بالرحاب ومدينتى، وهو ما كانت تمتلكه المجموعة من مدارس قائمة فى 2018 كمقارنة بالاستحواذ الذى تم فى عام 2019، بقيمة 300 مليون جنيه على مدرسة واحدة سيتم إنشائها فى الرحاب، وذلك بالإضافة إلى ما تضمنته مبيعات 2018 من مبيعات ناتجة عن نجاح إطلاق مشروع سيليا الذى استفاد من الطلب الكبير على مشاريع المجموعة فى مناطق جغرافية جديدة.
 
وأشارت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى أنها لم تقم بإطالة فترة السداد بل واشترطت قيام العملاء بسداد دفعات مقدمة، وكذلك لم تقم بتخفيض أسعارها مما سيؤدى مستقبلاً الحفاظ على هامش مجمل الربح فى حدوده المستهدفة بالإضافة إلى ما تمثله الدفعات المقدمة من أول المراحل المهمة فى التقييم الائتمانى للعميل، وبالتال ضمان نوعية جيد من رصيد المبيعات المحققة، والتى لم تسلم بعد SALES BACKLOG وكذلك الاستقرار فى التدفقات النقدية الناتجة عنها.
 
وتابعت: "وكنتيجة فورية للمبيعات القوية التى تم تحقيقها وما تم تحصيله كدفعات مقدمة نجحت المجموعة فى تخفيض قيمة القروض والتسهيلات المصرفية المتعلقة بالقطاع العقارى بحوالى 200 مليون جنيه خلال العام وهذا يأتى ضمن الخطة المستهدفة واستراتيجية المجموعة المعلنة فى إدارة هيكلها التمويلى عن طريق تخفيض القروض البنكية وبالتالى تقليل مخاطر الإئتمان وما قد ينشأ عنها مستقبلاً بالإضافة إلى ما سيتم توفيره من تكلفة لخدمة الدين.
 
وترى إدارة المجموعة، أن نتيجة ما حققته من مبيعات خلال عام 2019 كان إيجابياً وبدرجة كبيرة جداً، كما تؤمن بأن مبيعات المجموعة المحققة تتميز بنوعية أفضل من تلك التى حققها بعض المطورين الأخرين لكونها لم تتم على حساب معدل الربحية أو ارتفاع مخاطر عدم قدرة العملاء على الوفاء بإلتزاماتهم المستقبلية أوالإلغاءات.

عمرو القاضى

طلعت مصطفى

البورصة

مجموعة طلعت مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة