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طلاب المدارس يزورون مقر إدارة الحماية المدنية بالقاهرة للتعرف على طبيعة عملهم

الأحد، 09 فبراير 2020 12:56 م
طلاب المدارس يزورون مقر إدارة الحماية المدنية بالقاهرة للتعرف على طبيعة عملهم الحماية المدنية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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زار عدد من طلاب المدارس، مقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء، لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع .

واستقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عددا من طلاب (مدرسة صحارا الدولية) رفقة مسئوليهم، تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الشرطة، ومدى أهمية دورهم فى حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، خاصةً رجال الحماية المدنية وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر، كما تم إجراء تدريب مبسط على استخدام تجهيزات الإطفاء وشرح طريقة الإخلاء المنظم فى حالات الطوارئ .. كما تم توزيع بعض الكتيبات الإرشادات بقواعد وتعليمات الحماية المدنية.

ومن جانبهم، توجه مسئولو المدارس والقائمين على الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة فى الترابط والتلاحم مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة التعليمية.

وعلى جانب آخر، نقلت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، سيدة مسنة للمستشفى لتلقى العلاج، بعدما اختل توازنها وسقطت داخل شقتها، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

 وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص (عامل بصيدلية) والذى قرر بقيام إحدى السيدات بالاتصال هاتفياً بالصيدلية عمله وطلبت منه بعض الأدوية، ولدى قيامه بتوصيلها لسكنها بمحل البلاغ وقيامه بالطرق على الباب لم تستجيب وسمع صوت استغاثة من الداخل.

وانتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وتم فتح باب الشقة، وتبين أنها ( ربة منزل – مسنة) مصابة، وبسؤالها أفادت بإختلال توازنها وسقوطها أرضاً مما نتج عنه إصابتها المشار إليها، وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وساهم سرعة إنتقال القوات فى إنقاذ المواطنة ونقلها للمستشفى لإسعافها.

 

 


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