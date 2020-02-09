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طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات.. وبارد بالسعودية

الأحد، 09 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات.. وبارد بالسعودية درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين والإمارات غائما جزئيا بوجه عام، ويصبح غائما أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الامطارالخفيفة صباحا، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأحد سيكون غائم جزئيا أحيانا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق اليوم، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، ودرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على الأجراء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتهيأ الفرصة  لتكوّن السحب الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

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الإمارات
سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 30°م وهي أعلى بـ4°م من يوم أمس،وسيكون الطقس ليلاً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 21°م وهي أعلى بـ3°م من ليلة أمس. 
 

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

إنخفاض فى الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق و إنخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

ليلًا

بارد جدا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية.

 

الكويت

 


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البحرين

الإمارات

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