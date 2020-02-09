ضيوف أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج يزورون مقرها الجديد والمتحف

سوهاج محمود مقبول

نظمت جامعة سوهاج اليوم زيارة لضيوف الجامعة ممن شاركوا فى افتتاح الأسبوع الأول للجامعات المصرية، والذى تنظمه الجامعة فى الفترة من 8 إلى 14 فبراير الحالي، حيث أصطحب الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور محمد أبو الفضل نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، وبحضور الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نائبى رئيس الجامعة، فى زيارة إلى مقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وكذلك متحف سوهاج القومى .

ومن جانبه أوضح أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامى للجامعة أن الزيارة للمقر الجديد شملت تفقد عدد من الكليات الجديدة وبعض المنشآت الحديثة منها مركز المؤتمرات الدولي، قاعة قناة السويس الجديدة، مبنى تكتولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك مبانى رياض الأطفال، والحقوق وغيرها من المبانى التى يتم الانشائى بها .

و أشاد ضيوف الجامعة بمستوى الإنجاز المحقق على أرض الواقع من أعمال البنية التحية والمنشآت الجديدة وأعمال التطوير المستمرة، متمنين التقدم والإزدهار لإدارة الجامعة أنتهت الجولة بزيارة لمتحف سوهاج القومى وتفقد المدن الجامعية المستضيفة للوفود المشاركة فى فعاليات الأسبوع.

يذكر أن الكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة قاما بإيقاد شعلة شعلة إسبوع الجامعات الأول لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، تحت شعار مصر السلام "الرياضة تجمعنا" وذلك إيذاناً ببدء إنطلاق فعاليات الإسبوع بمشاركة 12 جامعة.

جاء إيقاد الشعلة وإفتتاح الفاعليات بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور مصطفى عبدالنبى رئيس جامعة المنيا، واللواء عصام حسين نائب مدير أمن سوهاج، والدكتور محمد صبحى نائب رييس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية، والدكتور احمد عبدربه ممثل وزارة الشباب والرياضة ونواب رئيس الجامعة، والدكتور ابراهيم البرعى رئيس الإسبوع، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ووفود الجامعات المشاركة واللجنة المنظمة لفعاليات الإسبوع، وممثلين المجتمع المدني.