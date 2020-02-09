سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضيوف أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج يزورون مقرها الجديد والمتحف

الأحد، 09 فبراير 2020 11:41 ص
ضيوف أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج يزورون مقرها الجديد والمتحف الضيوف
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت جامعة سوهاج اليوم زيارة لضيوف الجامعة ممن شاركوا فى افتتاح الأسبوع الأول للجامعات المصرية، والذى تنظمه الجامعة فى الفترة من 8 إلى 14 فبراير الحالي، حيث أصطحب الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور محمد أبو الفضل نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، وبحضور الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نائبى رئيس الجامعة، فى زيارة إلى مقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وكذلك متحف سوهاج القومى .

ومن جانبه أوضح أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامى للجامعة أن الزيارة للمقر الجديد شملت تفقد عدد من الكليات الجديدة وبعض المنشآت الحديثة منها مركز المؤتمرات الدولي، قاعة قناة السويس الجديدة، مبنى تكتولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك مبانى رياض الأطفال، والحقوق وغيرها من المبانى التى يتم الانشائى بها .

و أشاد ضيوف الجامعة بمستوى الإنجاز المحقق على أرض الواقع من أعمال البنية التحية والمنشآت الجديدة وأعمال التطوير المستمرة، متمنين التقدم والإزدهار لإدارة الجامعة أنتهت الجولة بزيارة لمتحف سوهاج القومى وتفقد المدن الجامعية المستضيفة للوفود المشاركة فى فعاليات الأسبوع.

يذكر أن الكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة قاما بإيقاد شعلة شعلة إسبوع الجامعات الأول لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، تحت شعار مصر السلام "الرياضة تجمعنا" وذلك إيذاناً ببدء إنطلاق فعاليات الإسبوع بمشاركة 12 جامعة.

جاء إيقاد الشعلة وإفتتاح الفاعليات بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور مصطفى عبدالنبى رئيس جامعة المنيا، واللواء عصام حسين نائب مدير أمن سوهاج، والدكتور محمد صبحى نائب رييس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية، والدكتور احمد عبدربه ممثل وزارة الشباب والرياضة ونواب رئيس الجامعة، والدكتور ابراهيم البرعى رئيس الإسبوع، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ووفود الجامعات المشاركة واللجنة المنظمة لفعاليات الإسبوع، وممثلين المجتمع المدني.

 

 

WhatsApp Image 2020-02-09 at 10.22.35 AM
 
 
WhatsApp Image 2020-02-09 at 10.23.46 AM
 
 
WhatsApp Image 2020-02-09 at 10.24.06 AM
 
 
WhatsApp Image 2020-02-09 at 10.24.27 AM
 
 
 
WhatsApp Image 2020-02-09 at 10.24.46 AM
 
 
WhatsApp Image 2020-02-09 at 10.25.03 AM
 
 
WhatsApp Image 2020-02-09 at 10.25.30 AM

سوهاج

جامعة سوهاج

الجامعات المصرية

اخبار مصرية

اخبار مصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة