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ضبط 220 قطعة سلاح نارى و248 قضية مخدرات بحملات أمنية خلال 24 ساعة

الأحد، 09 فبراير 2020 01:34 م
ضبط 220 قطعة سلاح نارى و248 قضية مخدرات بحملات أمنية خلال 24 ساعة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 220 قطعة سلاح نارى و248 قضية مخدرات، وتنفيذ 84 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات في مجال الأسلحة البيضاء، عن ضبط 220 قطعة سلاح نارى، بحوزة 184 متهما، منها 24 بندقية آلية، و32 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 145 فرد محلى، و596 طلقة متنوعة، و209 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84 ألف حكم قضائى متنوع، منها 355 حكم جنائى، و24 ألف و437 حكم حبس جزئى، و4 ألاف و522 حكم حبس مستانف، و43 ألف حكم غرامة، و11 ألف مخالفة.

واسفرت الحملات عن ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضموا 25 متهما، فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 248قضية مخدرات بحوزة 266 متهم، ضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلو و77 جراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 94 كيلو، وكمية من الهيروين وزنت 3 كيلو و600 جرام، و10 جرام أفيون، و15 جرام من مخدر الآيس، و60 جرام فودو، وكيلو و800 جرام استروكس.

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 45 متهما، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 23 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ، ضبط 496، وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة 11 سيارة، 2 دراجة نارية، و فى مجال فحص السائقين تم فحص 105 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


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