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ضبط نصف كيلو هيروين بحوزة تاجر بشبين القناطر

الأحد، 09 فبراير 2020 02:15 م
ضبط نصف كيلو هيروين بحوزة تاجر بشبين القناطر المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجح رجال مباحث مركز شبين القناطر، بمديرية امن القليوبية، من ضبط عاطل وبحوزته بندقية آلية ونصف كيلو جرام هيروين بقصد الاتجار، البداية بورود معلومات للأجهزة الأمنية عن وجود عاطل يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين، عقب تقنين الإجراءات من النيابة من ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية و5 طلقات نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، سلاح أبيض، ميزان حساس، مبلغ مالى، هاتف محمول، وذلك حال قيادته سيارة ملكه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شنت حملة أمنية مكبرة، استهدفت دائرة مركز شرطة فايد، الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية لضبط العناصر الإجرامية التى تقوم بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، سبق اتهامه فى قضية مخدرات وذلك فى كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة بمحيط مسكنه، وبحوزته 278 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 58 ألف جنيه، عدد 2 هاتف محمول.

كما تمكنت الحملات من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وذلك حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جرام.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و960 ألف جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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