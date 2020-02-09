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ضبط شخص بمطار القاهرة تنفيذًا لجهات التحقيق

الأحد، 09 فبراير 2020 02:56 ص
ضبط شخص بمطار القاهرة تنفيذًا لجهات التحقيق مطار القاهرة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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صرح مصدر أمنى مسئول بأنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى المشبوهة بشأن ضبط إيطالى يدعى "باتريك" فى مطار القاهرة الدولى، فإن المذكور مصرى الجنسية، وإسمه كاملاً "باتريك جورج ميشيل زكى سليمان"، وتم القبض عليه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتم عرضه على النيابة التى قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا ذمة التحقيقات التى تُجرى معهما بمعرفة العامة فى اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والترويج لأغراض الجماعة.

 

المتهمان المحبوسان احتياطيا كلا من "ي.خ"، و"م.أ"، وجهت النيابة إليهما ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.

 

 


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