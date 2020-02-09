صور.. وكيل تعليم الغربية يتابع بروفات مؤتمر "ملوك الشمال"

الغربية مصطفى عادل

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد حموده، مدير إدارة الأمن بالمديرية، الاستعدادات والبروفات الخاصة بالإعداد لتنفيذ مؤتمر "ملوك الشمال"، والذى سيقام فى الفترة من 16 – 18 فبراير الحالى، برعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالتعاون مع متحف آثار طنطا، بقيادة الدكتور عماد بدير، مدير متحف أثار طنطا، والذى رافق وكيل الوزارة خلال زيارته للمتحف.

بدأت الجولة التفقدية بمتحف طنطا لمتابعة البروفات والاستعدادات التى تقوم بها توجيهات التربية الفنية والاقتصاد المنزلى، ثم توجه إلى مسرح المديرية وحضور بروفات فريق التربية المسرحية والتربية الموسيقية بالمديرية، واختتم الجولة بمدرسة صادق الرافعى الرسمية للغات، لمتابعة البروفات التى تجرى هناك والخاصة بخروج الموكب من ديوان عام المحافظة وحتى متحف آثار طنطا، والذى سيقام به المؤتمر المتوقع.

من ناحيه أخرى استقبل المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنور عبد الفتاح مبروك، وكيل وزارة التنظيم والادارة بالغربية، ضمن متابعة التنظيم والإدارة معدلات ادخال بيانات العاملين بمديرية التربية والتعليم على قاعدة بيانات التنظيم والإدارة.

من ناحيه أخرى شارك 100 مدير مدرسة من كافة المراحل والنوعيات، بالندوة التى أقامها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية التمريض، بجامعة طنطا، بمقر كلية التمريض بطنطا، والتى تناولت موضوع "الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد"، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفى إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالغربية، وجامعة طنطا، لنشر الوعى الصحى والوقائي.

وتناولت الندوة التطور التاريخى للفيروس، ومكان انتشاره، وأسبابه ، وكيفية الوقاية منه ومن غيره من الفيروسات، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة لمنع وصول الفيروس إلى مصر، وضرورة نشر هذه التعليمات داخل المدارس والجامعات والنوادى ، وأماكن التجمعات البشرية.