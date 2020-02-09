سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل تعليم الغربية يتابع بروفات مؤتمر "ملوك الشمال"

الأحد، 09 فبراير 2020 05:45 م
صور.. وكيل تعليم الغربية يتابع بروفات مؤتمر "ملوك الشمال" المهندس ناصر حسن وكيل تعليم الغربية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد حموده، مدير إدارة الأمن بالمديرية، الاستعدادات والبروفات الخاصة بالإعداد لتنفيذ مؤتمر "ملوك الشمال"، والذى سيقام فى الفترة من 16 – 18 فبراير الحالى، برعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالتعاون مع متحف آثار طنطا، بقيادة الدكتور عماد بدير، مدير متحف أثار طنطا، والذى رافق وكيل الوزارة خلال زيارته للمتحف.

بدأت الجولة التفقدية بمتحف طنطا لمتابعة البروفات والاستعدادات التى تقوم بها توجيهات التربية الفنية والاقتصاد المنزلى، ثم توجه إلى مسرح المديرية وحضور بروفات فريق التربية المسرحية والتربية الموسيقية بالمديرية، واختتم الجولة بمدرسة صادق الرافعى الرسمية للغات، لمتابعة البروفات التى تجرى هناك والخاصة بخروج الموكب من ديوان عام المحافظة وحتى متحف آثار طنطا، والذى سيقام به المؤتمر المتوقع.

من ناحيه أخرى استقبل المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنور عبد الفتاح مبروك، وكيل وزارة التنظيم والادارة بالغربية، ضمن متابعة التنظيم والإدارة معدلات ادخال بيانات العاملين بمديرية التربية والتعليم على قاعدة بيانات التنظيم والإدارة.

من ناحيه أخرى شارك 100 مدير مدرسة من كافة المراحل والنوعيات، بالندوة التى أقامها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية التمريض، بجامعة طنطا، بمقر كلية التمريض بطنطا، والتى تناولت موضوع "الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد"، تحت رعاية  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفى إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالغربية، وجامعة طنطا، لنشر الوعى الصحى والوقائي.

وتناولت الندوة التطور التاريخى للفيروس، ومكان انتشاره، وأسبابه ، وكيفية الوقاية منه ومن غيره من الفيروسات، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة لمنع وصول الفيروس إلى مصر، وضرورة نشر هذه التعليمات داخل المدارس والجامعات والنوادى ، وأماكن التجمعات البشرية.

 

 

IMG-20200209-WA0015
 
 
IMG-20200209-WA0014
 
 
IMG-20200209-WA0012
 
 
IMG-20200209-WA0013

اخبار مصريه

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

وكيل تعليم الغربية

اخبار عاجله

محافظ الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة