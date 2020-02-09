صور.. وصول بعثة رفع الأثقال البارالمبى بعد تحقيق المركز الثانى بكأس العالم بنيجريا

كتب محمود عبد الغنى

وصلت مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، بعثة رفع الأثقال البارالمبى المصري قادمة من نيجريا، بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 وحصولها على 12 ميدالية متنوعة ، والتى ترجع أهميتها لأنها من البطولات المؤهلة للدورة البارالمبية فى طوكيو .

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة رفع الأثقال البارالمبى المصري، من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، فور وصولهم على متن الرحلة الأثيوبية القادمة من أديس أبابا، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، ورامي عبدالحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية.

وحققت مصر المركز الثانى في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات ، و 6 فضيات ، و 3 برونزيات ،بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة.

حقق الميداليات كل من محمد صبحى ذهبية ، وشريف عثمان ذهبية ، رحاب احمد ذهبية ، محمد السيد فضية ، امل محمود فضية ، نادية فكرى فضية ، محمود صبرى فضية ،فاطمة عمر فضية ، فاطمة محروس فضية ، راندا تاج برونزية ، متولى مطحنة برونزية ، طه عادل برونزية ، وهانى محسن مركز رابع .

شارك فى البطولة كل من طه عادل، شريف عثمان، محمود صبرى، متولى مطحنة، محمد صبحى، هانى محسن، بالإضافة إلى محمد السيد، ورحاب رضوان، و فاطمة محروس، فاطمة عمر بالإضافة إلى أمل حنفى، وراندا تاج الدين، ونادية فكرى، ويرافقهم الجهاز الفنى المكون من محمود نبيل، وشعبان يحيى مدربين ومحمد عوض إداريا.

يذكر أن كل أفراد البعثة حرصوا على الخضوع لجميع أنواع التطعيمات المطلوبة، وفقا لوزارة الخارجية، تجنبا لانتقال أى مرض أو عدوى لأى من أفراد البعثة، حيث ارتدوا الكمامات خلال مغادرتهم مطار القاهرة .