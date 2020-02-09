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صور.. وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح المنتدى الحضرى العالمى فى أبوظبى

الأحد، 09 فبراير 2020 11:23 ص
صور.. وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح المنتدى الحضرى العالمى فى أبوظبى وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح المنتدى الحضرى العالمى بأبوظبى
كتب على عبد الرحمن

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شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى الحضرى العالمى UN Habitat الذى تستضيفه مدينة أبوظبى بالإمارات والذى يستمر حتى 13 فبراير الجارى ويشارك فيه عدد كبير من دول العالم بالإضافة إلى 4 محافظين هم القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا.

كما تفقد اللواء محمود شعراوى وكل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا الجناح المصرى المقام ضمن فعاليات المنتدى، والتقى مع عدد من كبار الشخصيات المشاركة فى المنتدى العالمى خلال تفقده الجناح المصرى .

ويعتبر "المنتدى الحضرى العالمي" فرصة فريدة للنقاش حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل والالتزام بتنفيذ جداول أعمال التنمية العالمية حيث سيكون هناك 16 اجتماع طاولة مستديرة و10 ورش عمل لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة.

 كما سيتم مناقشة موضوعات تتعلق بالتقنيات الحدودية والمدن المستدامة و التخطيط الحضرى والحفاظ على التراث، وسيقام على هامش المنتدى معرض اكسبو الحضرى والذى سيقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة للتحديات التى تواجه المدن والمجتمعات والتى تضم أكثر من 180 شركة عارضة وحوالى 70 دولة.

ومن المقرر أن يعرض الوزير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى قنا وسوهاج والذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، كما سيشارك الوزير أيضاً فى افتتاح الجناح المصرى الذى سيعقد على هامش المنتدى، والذى سيتم خلاله استعراض أهم المشروعات والملفات التى تقوم الوزارة بمتابعتها وتنفيذها فى عدد من المحافظات المصرية ومن بينها مشروع مسار العائلة المقدسة.

كما سيعقد شعراوى مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الإماراتيين من بينهم جمال بن حويرب المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والمستشار الثقافى لحكومة دبى لبحث تعزيز وفتح مجالات للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة خاصة فى مجالات التدريب ومحو الأمية وتبادل الخبرات فى مجالات التنمية المحلية والتعرف على تجربة الامارات فى مواجهة تحديات المدن ، بما يساهم فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضاً مشاركة اللواء محمود شعراوى ومحافظو القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا فى الجلسة العالمية للحكومات المحلية والإقليمية والتى تنظمها منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية، كما سيشارك المحافظين أيضاً فى عدد من الجلسات على مدار أيام انعقاد المنتدى.
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المنتدى الحضرى العالمى

التنميه المحليه

اخبار مصرية

اخبار مصر

تنمية الصعيد

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