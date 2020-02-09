صور.. وزير الأوقاف يوافق على إنارة مساجد الوادى الجديد بالطاقة الشمسية

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف عن إنارة المساجد فى محافظة الوادى الجديد بالطاقة الشمسية على أن تكون التكلفة بالمناصفة مع المحافظة وسيتم البدء فى 5 مساجد كمرحلة أولى، كما وافق الوزير على تخصيص وحدتين سكنيتين بعمارات الاوقاف لاقامة عيادة طبية لسكان حى 25 يناير بالخارجة، وأوضح الوزير انه سيتم بث صلاة الجمعة من خلال وسائل الإعلام ب18 لغة اجنبية مسموعة ومرئية .

جاء ذلك خلال، تدشين دورة تثقيفية لـ1027 معلمًا ومعلمة بقطاع التعليم العام بمراكز المحافظة الخمسة، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الأوقاف والمحافظة وذلك بمشاركة 200 معلم ومعلمة، لتنفيذ المرحلة الأولى من الدورات التثقيفية التى تنفذها الوزارة بمراكز المحافظة والتى تستمر لمدة 3 أيام لمعلمى مركز الخارجة، على أن تستكمل المديرية تنفيذها فى باقى الإدارات التعليمة الأربع(الداخلة – بلاط – الفرافرة- باريس) بالتعاون مع قطاع التعليم، خلال الفترة المقبلة، بهدف تعريف المتدربين بأمور الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر فكر قبول الاخر والاختلاف، ونبذ العنف والتطرف.

كما افتتح الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال زيارته لمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، مسجد المعز، بحى 25 يناير فى مدينة الخارجة يرافقه محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، ونائبته حنان مجدي، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية بالمحافظة.

وأكد الزملوط، أن زيارة وزير الأوقاف، للوادى الجديد، تتضمن مشروعى مزرعة جهاز الخدمة الوطنية غرب مدينة الخارجة بمنطقة الكيلو 8 بطريق الخارجة – الداخلة وبمنطقة مشروع فوسفات أبو طرطور بالكيلو 60 بنفس الطريق، وهما مشروعات إنتاجية زراعية حيوانية متكاملة.

أضاف المحافظ، أنه الزيارة تتضمن افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لمدرسى التربية الدينية بقطاع التعليم بمدينة الخارجة.

كما تفقد وزير الأوقاف، مزرعة الخدمة الوطنية بمنطقة الكيلو 8 بطريق الخارجة – الداخلة غرب مدينة الخارجة، يرافقه محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، ونائبته حنان مجدي، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية بالمحافظة.

وأكد الزملوط، أن المشروع من المشروعات الضخمة فى مجال الاستثمار الزراعى والإنتاج الحيوانى ويوفر فرص عمل ويساهم فى توفير المنتجات الزراعى والحيوانية بأسعار مخفضة وبدأ العمل بالمشروع فى مارس 2019.

من جانبه أكد رئيس مركز الخارجة المهندس مجدى الطماوي، أن المشروع ينفذ على مساحة 714 فدانًا فى منطقة الكيلو 7 بطريق "الخارجة – الداخلة"، بإشراف وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، كما أن المشروع سيدفع عجلة التنمية خاصة فى مجال الاستزراع والإنتاج الحيوانى والمنتجات الغذائية والصناعات القائمة على الألبان والحاصلات الزراعية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى 125 فدانا و القدره الاستيعابية 11 ألف رأس ماشية، وسيجرى افتتاح المرحلة الأولى ابريل القادم.











