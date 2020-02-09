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صور.. وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير وحدة طب الأسرة فى منطقة الحبيل بالأقصر

الأحد، 09 فبراير 2020 11:21 ص
صور.. وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير وحدة طب الأسرة فى منطقة الحبيل بالأقصر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولاتها لتفقد المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث تابعت العمل فى التطوير ورفع الكفاءة الجارية فى وحدة طب الأسرة بمنطقة الحبيل، وأكدت على ضرورة إنجاز الأعمال قبل شهر مارس المقبل مع بدء المشروع الصحى الجديد.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل، والتى تخدم حوالى 23500 مواطنا، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقا للجدول الزمنى المحدد، بالتزامن مع توفير القوى البشرية للوحدة وتوريد التجهيزات الطبية وغير الطبية.

وكانت وزيرة الصحة قد بدأت جولاتها بالأقصر بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى الأقصر العام، حيث إن المستشفى يقدم الخدمة الطبية من المستوى الثالث ويضم أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان)، ونساء وتوليد، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، و مبتسرين، وأمراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة (عناية قلب CCU & عناية عامة ICU )، وطوارئ، وعلاج طبيعي، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي، وطبقاً لخطة التطوير المقترحة للمستشفى فسيتم زيادة عدد الأسرة لتصبح 201 سرير بدلا من 154 سريراً، مضيفاً أنه ستتم زيادة العيادات الخارجية لتصل لـ22 عيادة، و6 غرف عمليات إضافةً إلى غرفة للعمليات الصغرى، و57 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، و60 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تجميعى وصيدلية مركزية، وأشعة ( سينية، مقطعية، متنقلة، إيكو، رنين مغناطيسي، سونار) ، ووحدة مناظير.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضي.

 

وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير وحدة طب الأسرة فى منطقة الحبيل بالأقصر (1)
 
وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير وحدة طب الأسرة فى منطقة الحبيل بالأقصر (2)
 
وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير وحدة طب الأسرة فى منطقة الحبيل بالأقصر (3)
 

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