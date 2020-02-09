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صور.. مدير تأمين صحى بنى سويف يتفقد المعهد الفنى للتمريض

الأحد، 09 فبراير 2020 03:39 م
صور.. مدير تأمين صحى بنى سويف يتفقد المعهد الفنى للتمريض الدكتور حسن محمود مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى
بنى سويف أيمن لطفى

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تفقد الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى، المعهد الفنى للتمريض لمتابعة سير العملية التعليمية فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى 2019/2020 ، والذى إنطلق يوم السبت بمدرسة التمريض ،بينما تبدأ الدراسة بالمعهد الفنى للتمريض اليوم الأحد.

وتابع مدير التأمين الصحى إنتظام الدراسة بالمعهد برفقة حنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالفرع و فاطمه محمود مدير المعهد الفنى التمريض و ماجد رجب إدارى التدريب، وقدم حسن سليمان التهنئة للطلاب بمناسبة بدء الدراسة متمنيا لهم التوفيق فى الفصل الدراسى الثاني، كما حفزهم على بذل المزيد من الجهد لضمان النجاح فى دراستهم.

وكان فرع التأمين الصحى بالمحافظة قد نظم تدريبا للفرق المشاركة بالمبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وتولى إجراء التدريب داخل قاعة فرع التأمين بمدينة بنى سويف العاصمة، منسقتا الحملة الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى والدكتورة مها رويعى عضو إدارة الجودة،  وأيضا صفاء كمال مدير تمريض الفرع وذلك بحضور دكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بالفرع، وتشمل التدريب آلية العمل للفرق الطبية المشاركة وكيفية قياس نسبة الأنيميا باستخدام الأجهزة والطول والوزن وكذلك مهام كل من أعضاء الفرق، كما تسلمت الفرق المشاركة فى التدريب دليل سياسات العمل وكذلك "شيت" المعايرة اليومي.

يذكر أن الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع بنى سويف هى القائم بأعمال المبادرة التى ستنطلق الاثنين القادم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وسيتم خلالها تقديم العلاج بالمجان بعيادات الإحالة بالتأمين الصحى بمدينة بنى سويف العاصمة.

 

 

مدير التأمين الصحي ببني سويف يتابع المعهد الفنى للتمريض
مدير التأمين الصحي ببني سويف يتابع المعهد الفنى للتمريض

 

مدير التأمين الصحي داخل فصول معهد التمريض
مدير التأمين الصحي داخل فصول معهد التمريض

 

مدير التأمين الصحي ببني سويف
مدير التأمين الصحي ببني سويف

 


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