صور.. محافظ مطروح يؤكد على أهمية تنمية الوعي الثقافي للشباب

وأوضح رئيس هيئة قصور الثقافة، أن الملتقى يهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب، واستثمار التعدد والتنوع الثقافي بين أبناء محافظات مصر المختلفة، تأكيداً على توحيد الفكر والوعي بمسئولية الشباب تجاه وطنهم ، بالإضافة إلى تبنى ورعاية المواهب الثقافية والفنية، وتأهيل الشباب وفق ميولهم ومواهبهم، من خلال ورش العمل الأدبية والفنية، لتعلم فنون الشعر وبحوره، وفنون المسرح، وو تعلم الحرف البيئية واليدوية كالنسيج و المشغولات الجلدية والخيامة، وأعمال الطرق على النحاس والمعادن،كما يتم تنظيم رحلات لشواطئ المحافظة والتعرف على معالمها السياحية.

ورحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باختيار المحافظة، لاستقبال ملتقى شباب المحافظات الحدودية، مع تذليل كافة العقبات وتنظيم برنامج ثقافي وترفيهي لهم، مع أهمية تنمية الوعي الثقافي للشباب وثقل مواهبهم و تأهيل قدراتهم.

وتناول اللقاء، مناقشة العمل على الترويج السياحي والثقافي للمحافظة، وتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، خلال موسم الصيف السياحي بمطروح.

كما تناول اللقاء، المرحلة الثانية من تطوير قصر ثقافة مطروح، لكونه من أقدم قصور الثقافة والمنشأ عام 1964، ورفع كفاءته، كواجهة ثقافية لمطروح، وتذليل كافة العقبات بعد انتهاء المرحلة الأولى من التطوير، العام خلال الماضي، الذي شهد اختيار مطروح عاصمة للثقافة المصرية، ومناقشة إجراءات بدء المرحلة الثانية من تطوير قصر ثقافة مطروح، ورفع كفاءة مسرح الشاطئ وتجهيز الإضاءة، لاستقبال الفرق الفنية المختلفة خلال موسم الصيف السياحي بالمحافظة.

محافظ مطروح يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة



محافظ مطروح يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة



محافظ مطروح يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة



