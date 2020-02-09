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صور.. محافظ مطروح ومستشار رئيس الجمهورية يلتقيان شباب ملتقى المحافظات الحدودية

الأحد، 09 فبراير 2020 11:38 م
صور.. محافظ مطروح ومستشار رئيس الجمهورية يلتقيان شباب ملتقى المحافظات الحدودية محافظ مطروح ومستشار رئيس الجمهورية
مطروح – حسن مشالي

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية، للمناطق الحدودية والنائية، الملتقى الثقافي الثالث لشباب الحدود، بقصر ثقافة مطروح، الذي ينظم خلال الفترة من 8 إلى 15 فبراير،  بمشاركة 80 شاب من 6 محافظات حدودية وهى شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان ومطروح، والذي يتضمن ورش وأنشطة أدبية وفنية، وحوارات ثقافية.

 وتفقد " شعيب" و "جمال الدين" ورش عمل الملتقى التي تعمل على تنمية ورعاية المواهب الثقافية والفنية وتأهيل الشباب، وفق ميولهم  ومواهبهم، فى المجالات المختلفة، ومن بينها الأعمال  الأدبية  والفنية وفنون المسرح، وتعلم الحرف البيئية واليدوية كالنسيج و المشغولات الجلدية  والخيامة والطرق على النحاس والمعادن، بالإضافة إلى تنمية الوعي الثقافي للشباب وصقل مواهبهم وتأهيل قدراتهم الثقافية والفنية.

وأكد محافظ مطروح،  على ترحيب المحافظة، باحتضان ملتقى شباب الحدود الثالث،  مع تذليل كافة العقبات، مشيرا إلى انه تم تنظيم برنامج ثقافي وترفيهي لهم، مع زيارة  شباب الملتقى لمدينة العلمين الجديدة، للوقوف على جهود الدولة والمشروعات القومية العملاقة،كما يتم تنظيم رحلات لشواطئ المحافظة والتعرف على معالمها السياحية.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، على أهمية تنمية وعى الشباب، وتعظيم  دورهم فى المشاركة فى جهود التنمية، مؤكدا على أن تنظيم مثل تلك الملتقيات ياتي من اهتمام وحرص القيادة السياسية على الشباب، وتفعيل دورهم ووعيهم بكافة التحديات المحيطة وإدراك جهود التنمية والحفاظ على الوطن.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد استقبل بمكتبه اليوم الأحد، الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، وأحمد درويش رئيس إقليم وسط وغرب الدلتا الثقافي ومحمد حمدى رئيس فرع ثقافة مطروح، على هامش الملتقى الثقافي الثالث لشباب المحافظات الحدودية الذي ينظم بقصر ثقافة مطروح.

 

محافظ مطروح ومستشار رئيس الجمهورية يلتقيان شباب ملتقى المحافظات الحدودية (2)
 

 

محافظ مطروح ومستشار رئيس الجمهورية يلتقيان شباب ملتقى المحافظات الحدودية (3)
 

 

محافظ مطروح ومستشار رئيس الجمهورية يلتقيان شباب ملتقى المحافظات الحدودية (4)
 

 

محافظ مطروح ومستشار رئيس الجمهورية يلتقيان شباب ملتقى المحافظات الحدودية (7)
 

 

محافظ مطروح ومستشار رئيس الجمهورية يلتقيان شباب ملتقى المحافظات الحدودية (8)
 

 

محافظ مطروح ومستشار رئيس الجمهورية يلتقيان شباب ملتقى المحافظات الحدودية (9)
 

 

 


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