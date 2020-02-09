صور.. محافظ المنيا يتابع العمل داخل محطة تعبئة بوتاجاز شوشة

المنيا – فريق المحافظات

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الهدف من الجولات الميدانية للمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة، التعرف على أسلوب العمل المتبع، وسبل تطويره بشكل يحقق فائدة للمحافظة وللعاملين بالمشروع، إلى جانب فحص جميع المشكلات التى تواجه المشروع، وسبل حلها والوقوف على ما يحققه من أرباح أو ما يقع به من خسائر.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمحطة تعبئة بوتاجاز شوشة، بمركز سمالوط، لمتابعة العمل والوقوف على آخر المستجدات، والاطمئنان على مدى مطابقة الأسطوانات للمواصفات القانونية المقررة من حيث التعبئة والوزن، حيث تقع المحطة على مساحة 9 أفدنة وتعمل بطاقة إنتاج شهرى 900 ألف أسطوانة تغطى أكثر من نصف احتياجات المحافظة، كما تضم المحافظة خطين إنتاج بطاقة إنتاجية 2350 أسطوانة / ساعة.

تفقد المحافظ خلال جولته بالمحطة صهاريج الغاز الأفقية وغرفة طلمبات الغاز وكذلك مظلة التعبئة الثانية والثالثة، وتابع الأعمال الخاصة بوزن الأسطوانة، مشدداً على إتباع كافة إجراءات السلامة المهنية، من خلال تدريب العاملين على التعامل مع المخاطر.

استمع المحافظ لشرح عن مراحل العمل، وكمية الغاز الصب الواردة للمحطة، وحجم الأسطوانات التى تخرج من المحطة يومياً، ومدى الالتزام بالدورة المستندية لتسليم الأسطوانات إلى السيارات لنقلها ومتابعة مديرية التموين والوحدة المحلية لخط سير الأسطوانات، مؤكدا على تواجد مفتش للتموين مقيم بالمحطة، كما اطمأن المحافظ على إجراءات الأمن والسلامة المهنية.

وفى ختام جولته استمع المحافظ، لمطالب عدد من العمال، ووعد المحافظ بالنظر فى تلك الطلبات وبحثها سريعاً.

على جانب آخر، تفقد الدكتور محمد محمود ابوزيد نائبا عن اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية، يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك ضمن الزيارة التى يجريها وفد الهيئة للمحافظة، لمتابعة سير العمل داخل المنطقة الصناعية، وبحث المعوقات والتحديات التى تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل تلك المشكلات وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ناصر العبد مستشار رئيس الهيئة، اللواء حسام الحداد رئيس قطاع المكتب الفنى بالهيئة، مجدى النبراوى رئيس قطاع الأداء الاقتصادى بالهيئة، محمود سعد رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من رجال الأعمال، وممثلى البنوك والجهات المعنية .

تفقد نائب المحافظ ورئيس الهيئة خلال الجولة، مصنع الجيزة لتنمية الصعيد لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، مصنع قسطور للكربونات، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الصناعية، مصنع الصعيد للمركزات والعصائر.

ناقش نائب المحافظ، التحديات التى تواجه أصحاب المصانع للعمل على سرعة حلها، ووضع آليات للتطوير وتقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية الكبرى التى تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك بهدف إزاله كافة المعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد عقد اجتماعا مع وفد الهيئة والمستثمرين بالمحافظة، حيث أكد خلال الاجتماع على وجود خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين ، وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة تدعم المستثمر الجاد، وتقف بجانب المستثمر الجاد المتعثر حتى يتم حل مشكلته، لإحداث التنمية المنشودة فى كافة قطاعات العمل، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة فى دعم المشروعات المتوقفة ودفعها للعمل وجذب أكبر عدد من المستثمرين.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة، أنه تم اختيار محافظة المنيا كأولى المحافظات للزيارة وعقد لقاء مع المستثمرين، لافتا إلى أن إزالة التحديات والعقبات التى تواجه المستثمرين ، تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة، وأوضح أن الهدف من الزيارة الاستماع إلى اقتراحات وأراء المستثمرين وتذليل كافة الصعوبات.



المنطقة الصناعية



المنطقة الصناعية



المنطقة الصناعية



المنطقة الصناعية



المنطقة الصناعية



محطة تعبئة بوتاجاز شوشة



محطة تعبئة بوتاجاز شوشة