صور.. محافظ البحيرة يوجه بإتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية بالمدارس

البحيرة- فريق المحافظات

وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية حفاظا على سلامة وصحة الطلاب وذلك بالتزامن مع بدء الدراسة للفصل الدراسى الثانى، مشددا على متابعة نظافة الفصول الدراسية من الداخل وتوفير المطهرات والمنظفات بالمدارس بالاضافة إلى التهوية الجيدة ونشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.

واوضح محافظ البحيرة انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنسيق بين التربية والتعليم والصحة وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب، فيما أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام سير الدراسة بكافة مدارس المحافظة ،و الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى وإعداد الجدول المدرسى بتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس مع متابعة تفعيل خطة الانشطة التربوية بالمدارس.

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم على الالتزام بتحية العلم المصرى وترديد النشيد الوطنى خلال طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الانتماء للوطن مع استمرار تكثيف اعمال النظافة داخل الفصول وافنية المدارس ودورات المياه .

واشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى بدء توزيع الكتب المدرسية مع أول أيام الدراسة والتأكد من انتظام الجدول الدراسى وتدريب المعلمين وفق شروط محددة لضمان جودة التدريب وتهيئة المناخ المنسب الجيد والآمن للطلاب لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

ووجه وكيل وزارة التعليم بالبحيرة الادارات التعليمية بالالتزام برصد غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، كما وجه بالتأكيد على الاستمرار فى نظام التسجيل الالكترونى بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك وإعداد خطة المتابعات الميدانية للقيادات الادارية بالإدارات التعليمية والمديريات مع متابعة إلتزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى وحظر استخدام العقاب البدنى للطلاب.

واوضح الدكتور محمد سعد انه تم التواصل والتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية وادارات الامن لتنفيذ خطط تأمين المدارس والمنشآت وأحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي.

وكذلك التأكيد على عدم مغادرة المشرفين المدارس إلا بعد إنصراف جميع الطلاب وإحكام غلق ابواب المدارس بعد إنتهاء اليوم الدراسى واتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد المنظمة لها.