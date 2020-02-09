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الأحد، 09 فبراير 2020 04:33 م
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صور.. مبنى جديد لمديرية تموين الإسكندرية.. إعرف التفاصيل

الأحد، 09 فبراير 2020 04:20 م
صور.. مبنى جديد لمديرية تموين الإسكندرية.. إعرف التفاصيل محمد سعد الله وكيل تموين الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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زار اليوم محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، الموقع المخصص لإقامة مديرية جديدة للتموين و التجارة الداخلية بتقسيم المتحدة بمنطقة السيوف و التى خصصت من قبل المحافظة و ذلك لاستلامها رسمى من خلال لجنة مشكلة من المحافظة تمهيدا لإنهاء إجراءات التراخيص و الرسومات الهندسية و البناء لإقامة مديرية جديدة تليق بمكانة التموين و التجارة الداخلية لتقديم خدمات لائقة للمواطن السكندرى.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية و المهندس محمود القلش مدير مركز الإعلام و الاتصال السياسى و فتحى مصطفى الشئون الإدارية للمديرية و مجدى رزق الإدارة المالية للمديرية.

و صرح المحاسب محمد سعدالله فى نهاية الجولة انه يسعى لإقامة مديرية متكاملة تتواجد بها كافة أجهزتها و بها أكبر مركز خدمى مطور على مستوى الإسكندرية و مركز إعلامى و مركز معلومات و جراج لسيارات المديرية و مخازن المديرية على أعلى مستوى.

و كان محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية قد عقد اجتماع مع مدراء الإدارات التموينية المختلفة و مدراء المراكز التموينية المطورة و رؤساء المكاتب التموينية بمقر ديوان عام المديرية الحالى، حيث تطرأ الاجتماع إلى عدة أمور فنية متعددة و تم توحيد المفاهيم و الإجراءات تسهيلا لأداء العمل خلال الفترة القادمة للتسهيل على المواطنين كما شدد محمد سعدالله على حسن معاملة المواطنين و تقديم خدمات تموينية لائقة.

و استمع وكيل وزارة التموين بالإسكندرية إلى جميع المشاكل التى تواجه الإدارات و المراكز و المكاتب و مناقشتها و وضع آليات لحلها.

 

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين

 

جولة لتموين الاسكندرية
جولة لتموين الاسكندرية

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 


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