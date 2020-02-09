صور.. مبنى جديد لمديرية تموين الإسكندرية.. إعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

زار اليوم محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، الموقع المخصص لإقامة مديرية جديدة للتموين و التجارة الداخلية بتقسيم المتحدة بمنطقة السيوف و التى خصصت من قبل المحافظة و ذلك لاستلامها رسمى من خلال لجنة مشكلة من المحافظة تمهيدا لإنهاء إجراءات التراخيص و الرسومات الهندسية و البناء لإقامة مديرية جديدة تليق بمكانة التموين و التجارة الداخلية لتقديم خدمات لائقة للمواطن السكندرى.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية و المهندس محمود القلش مدير مركز الإعلام و الاتصال السياسى و فتحى مصطفى الشئون الإدارية للمديرية و مجدى رزق الإدارة المالية للمديرية.

و صرح المحاسب محمد سعدالله فى نهاية الجولة انه يسعى لإقامة مديرية متكاملة تتواجد بها كافة أجهزتها و بها أكبر مركز خدمى مطور على مستوى الإسكندرية و مركز إعلامى و مركز معلومات و جراج لسيارات المديرية و مخازن المديرية على أعلى مستوى.

و كان محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية قد عقد اجتماع مع مدراء الإدارات التموينية المختلفة و مدراء المراكز التموينية المطورة و رؤساء المكاتب التموينية بمقر ديوان عام المديرية الحالى، حيث تطرأ الاجتماع إلى عدة أمور فنية متعددة و تم توحيد المفاهيم و الإجراءات تسهيلا لأداء العمل خلال الفترة القادمة للتسهيل على المواطنين كما شدد محمد سعدالله على حسن معاملة المواطنين و تقديم خدمات تموينية لائقة.

و استمع وكيل وزارة التموين بالإسكندرية إلى جميع المشاكل التى تواجه الإدارات و المراكز و المكاتب و مناقشتها و وضع آليات لحلها.



وكيل وزارة التموين



جولة لتموين الاسكندرية