صور.. حملات مفاجئة لتحليل المخدرات لموظفى هيئة نظافة الجيزة

شهدت هيئة نظافة وتجميل الجيزة حملات مفاجئة على موظفى الهيئة من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن بالتنسيق مع اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لعمل تحليل المخدرات لموظفى الهيئة.

وتمت الحملات بالتنسيق مع شفيق جلال رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة و مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أطلق فيلم وثائقى عن رحلة المتعافين من الإدمان مع الصندوق، وتلقيهم الخدمات العلاجية مجانا، ووفقا للمعايير الدولية خلال فترة إقامتهم بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيّا.

يتضمن الفيلم رحلة إقامة المتعافين خلال فترة تلقيهم الخدمات العلاجية، بمركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة المنيا، وكيفية حصولهم على أوجه الرعاية الكاملة بجانب أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة لتأهيل المتعافين بعد علاجهم، حيث يعد مركز العزيمة بالمنيا أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سرير، ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنوياً على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسى" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش "تدريب مهنى، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، شهدت حفل تكريم وتخريج أول دفعة من متعافى الخط الساخن "16023"، لـ 100 متعافى فى مركز العزيمة بالمنيا، كما افتتحت الوزيرة أول معرض لمنتجات المتعافين من الإدمان داخل المركز، حيث يتضمن منتجات الملابس والموبيليا والأعمال اليدوية،كما سلمت "القباج"، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 130ألف جنيه، ليصل إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ إلى ما يقرب من 2 مليون و730 ألف جنيه.