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صور..حريق هائل فى مطعم وكافتيريا سياحى فى طريق البلاجات بالإسماعيلية

الأحد، 09 فبراير 2020 11:59 م
صور..حريق هائل فى مطعم وكافتيريا سياحى فى طريق البلاجات بالإسماعيلية حريق بلاجات الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

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شب حريق هائل بإحدى الكافتيريات والمطاعم وامتد الى أحد قاعات الأفراح بطريق البلاجات السياحى بدائرة مركز الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه قبل امتداده لباقة المطاعم وقاعات الأفراح المجاورة .

تلقى اللواء جمال غزالى ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية ، اخطارا من اللواء محمود هندى مدير المباحث يفيد اخطار من العميد محمد خالد مأمور مركز شرطة الاسماعيلية يفيد بنشوب حريق هائل بأحد الكافتيرات والمطاعم السياحية بطريق البلاجات دائرة المركز .

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحريق وتم الدفع ب10 سيارات من الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال مدير ادارة الحماية المدنية بالاسماعيلية كما تم الدفع بسيارات التدخل السريع للسيطرة على الحريق.

وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها السيطرة على الحريق الذى شب فى كافتيريا ومطعم سياحى كما امتدت النيران الى احد قاعات الافراح المجاورة للكافتيريا والمطعم، كما تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف الى مكان الحريق باشراف الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف الاسماعيلية.

وقال مصدر أمنى ، أنه جارى السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية ، مضيفا أنه لاتوجد أى خسائر بشرية وهناك عامل اصيب باختناقات وتم اسعافه .

 

حريق الاسماعيلية (1)
 
حريق الاسماعيلية (2)
 
حريق الاسماعيلية (3)
 

 

 


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