صور.. تفاصيل اجتماع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح بالقيادات الشعبية

ورحب محافظ مطروح، بمستشار رئيس الجمهورية عقب وصوله مبنى المحافظة، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتى تجسيداً لاهتمام القيادة السياسية، بتنمية محافظة مطروح والاهتمام بحياة المواطن فى كافة أرجاء الوطن .

وعقد اللواء أحمد جمال الدين، اجتماعا موسعا، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لاستعراض أهم الجهود التنموية بالمحافظة، والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة دينا عثمان الدسوقي نائب محافظ مطروح، واللواء عماد كدوانى أمن مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كما تم عقد مؤتمر شعبي مع عمد ومشايخ وممثلي الشباب والمرأة بالمحافظة، بدأ بالسلام الوطني، وأعقبه كلمة النائب مهدى العمدة عضو مجلس النواب عن مطروح، تناول خلالها عدد من مطالب أهالي مطروح ومن بينها ملف تقنين وضع اليد والتمليك، ومطلب إقامة شركة كهرباء خاصة بمطروح، والإسراع فى إنهاء تطوير مستشفى السلوم المركزي، خاصة الفرش والأثاث لخدمة الأهالي، وكذلك تطوير منفذ السلوم البرى وتيسير الإجراءات مع تعظيم الجانب الأمنى، وسرعة تطوير طريق سيوة- مطروح، وتفعيل التنمية الزراعية، بمشاركة الجهات المعنية، والعمل على الحفاظ على الثروة الحيوانية، خاصة أغنام البرقي، ودعم الأعلاف، سواء عن طريق إقامة مصنع أو دعم الأعلاف الجاهزة، ودعم قطاع التعليم والإسراع في إنشاء مباني جامعة مطروح، والاهتمام بالتعليم الأساسي بالمناطق المحرومة، لمنع التسرب من التعليم ،وإنهاء مشكلة تسرب مياه محطة الصرف الصحي بقرية علوش ونقل المياه إلى منطقة أخرى، والوصول لحلول نهائية لها، وسرعة إنهاء تطوير طريق مطروح السلوم الدولي بطول 150 كيلومتر.

وألقي العمدة حمدى الدربالى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، كلمة أكد خلالها على أن أبناء مطروح، حراس أمناء على بوابة مصر الغربية وحمايتها، مع إرسال برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في جهود تنمية وحفظ أمن مصر واستقرارها.

وفي كلمته، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمستشار رئيس الجمهورية، مؤكدا فى أن المواطن بمطروح يشعر باهتمام القيادة السياسية بالمحافظة، وتنفيذ العديد من المشروعات الهامة بها، من بينها مدينة العلمين الجديدة ومشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية السلمية، وميناء جرجوب بمدينة النجيلة ومحطات تحلية مياه البحر ومشاريع مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات توزيع الكهرباء والمستشفيات المركزية بالسلوم وبرانى، وغيرها من المشروعات بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمطروح.

وأضاف محافظ مطروح، بأن تعزيز وتعظيم الجانب الأمني، يعد أهم أولويات الحفاظ على تراب الوطن، وتقع مسئوليته على جميع أبنائه، مشيداً بوعي أبناء مطروح، بأهمية الأمن والحفاظ على سلامة وطنهم، كحراس البوابة الغربية، وتأكيد سلطة القانون وتعاونهم الدائم مع القوات المسلحة والشرطة.

وأشار محافظ مطروح، خلال كلمته، إلى أنه يتم العمل منذ تولى مسئولية لمحافظة مطروح، على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بالاهتمام ببناء الإنسان، وتوفير حياة كريمة له من صحة ،وعلاج جيد، وتعليم متميز، وتوفير مياه الشرب النقية, والغذاء السليم، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى كافة المجالات.

واستعرض محافظ مطروح، عدداً من مطالب المحافظة، في القطاعات التنموية المختلفة، كما استعرض نتائج زيارة مستشاري رئاسة الجمهورية للمحافظة، العام الماضي، التي أسفرت عن نتائج مثمرة، تصب فى صالح وخدمة المواطن، من بينها الانتهاء من إنشاء المدرسة الثانوية الزراعية بسيوة على مساحة 35 فداناً والموافقة على إدراج ثلاث مدارس تعليم أساسي بسيوة (السبوخة بنات– الزيدان –السلام) بتكلفة20مليون جنيه، والانتهاء من تطوير مركزي الشباب بسيوة والسلوم، وإنشاء ملاعب بتكلفة نحو 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى انه جارى استكمال أعمال الصرف الصحي بالواحة، وبلغت نسبة التنفيذ 60% وجارى استكمال العمل، واستكمال رصف وتمهيد عدد من الطرق الداخلية بالواحة بطول 6 كيلومتر.

كما شهد اللقاء، مناقشة عدداً من الموضوعات، مع عمد ومشايخ مطروح والرد عليها.

وتقدم اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، بالشكر لمحافظة مطروح على حفاوة الاستقبال والترحيب، ونقل تحيات رئيس الجمهورية لأهالي مطروح، مضيفا بأن زيارته لمطروح، تأتي تأكيداً على اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية، مع تأكيد أن الأمن والتنمية متلازمين، خاصة بالمناطق النائية والحدودية واهتمام السيد رئيس الجمهورية بها، وتعيين مستشار لها مع أهميتها واستغلال قدراتها.

وأضاف بأن رئيس الجمهورية، أكد على دور ومشاركة الشباب وأهمية نشر التوعية، مشيرا إلى اهتمام وزارة الشباب، بتطوير مراكز الشباب، وتوقيع برتوكول لتطوير 4200 مركز شباب على مستوى الجمهورية، مع توجيه قوافل وملتقيات شبابية من المحافظات الحدودية وتنمية وعيهم.

وأشار " جمال الدين" إلى أهمية إقامة جامعة مطروح، بما ستوفره من كوادر لحل كثير من المشكلات، خاصة الإسراع في إقامة كلية الطب لتخريج أطباء لخدمة أهالي مطروح.

وأشار إلى أن هناك خطط ومطالب، ستعرض على السيد رئيس الجمهورية، بشأن المناطق الحدودية والقضاء على مشاكلها، لكن لابد من الأمن والاستقرار، للحفاظ على هذه الإمكانيات والمشروعات التي تنفذها الدولة، ويلزم وعى الناس وفهم الشباب بالتحديات، لذا كان هناك برنامج أهل مصر، لتنمية الوعي لدى الشباب والوقوف على قدرات الدولة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، درع المحافظة للواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية.























