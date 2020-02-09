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صور.. انتظام الدراسة بجميع مدارس 11 إدارة تعليمية بمحافظة سوهاج

الأحد، 09 فبراير 2020 09:33 ص
صور.. انتظام الدراسة بجميع مدارس 11 إدارة تعليمية بمحافظة سوهاج انتظتام الدراسة بمدارس سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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شهدت محافظة سوهاج اليوم الأحد انتظام الطلاب والطالبات كليا للفصل الدراسى الثانى على مستوى مراكز المحافظة والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية، داخل 2749 مدرسة ابتدائى إعدادى وثانوى بنظام الفترتين حيث انتظم أكثر من مليون طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة .

وكان الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أكد على جاهزية المدارس  لاستقبال الطلاب مع بداية التيرم الثانى بمختلف المراحل التعليمية وأنه تم عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية لبحث استعدادات المديرية لبدء الفصل الدراسى الثانى وشدد على ضرورة متابعة المدارس بشكل دورى وتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الوقاية من فيروس كورونا ومتابعة العملية التعليمية بالمدارس وكذلك المبنى المدرسى ومتابعة موقف الكتب الدراسية جاء الإجتماع بحضور عطا الميمونى مدير عام التعليم العام ماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذيه.

ويبلغ عدد طلاب الصف الأول الإعدادى 96757 طالب وطلاب الصف الثانى الإعدادى 79460 طالب وطالبة فيما يبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادى 72127 طالب وطالبة .

أما طلاب الصف الأول الابتدائى فيبلغ 138340طالب وطلاب الصف الثانى الابتدائى 138391 طالب ، وطلاب الصف الثالث الابتدائى 122174 طالب وطالبة، فيما يبغ طلاب الصف الرابع الابتدائى 119499 طالب ، وطلاب الصف الخامس الابتدائى 106103 طالب وطلاب الصف السادس الابتدائى 107978 طالب وطالبة .

يذكر أن عدد فصول رياض الأطفال على مستوى المحافظة بلغ 1785 فصلا داخل 627 مدرسة إبتدائى بإجمالى 66 ألف 672 طفل وطفلة والمرحلة الإبتدائية على مستوى المحافظة، فقد بلغت جملة المدارس بها 1350 مدرسة وعدد الفصول الموجودة داخل تلك الفصول 12 ألف 846 فصلا وعدد الطلاب الموجودين بتلك المرحلة 591 ألف 964 تلميذ وتلميذه.

أما التعليم الإعدادي والمهنى فقد بلغت جملة المدارس بتلك المرحلة 570 مدرسة بإجمالى 4491 فصل دراسى وبلغت جملة الطلاب بالمرحلة عام ومهنى 237 ألف 993 طالب وطالبة، وأما التعليم الثانوى العام بلغ عدد المدارس 96 مدرسة بإجمالى 2416 فصلا وبلغ عدد طلاب تلك المرحلة مقسمين على المدارس 57ألف 510 طالب وطالبة.

 

 

مدارس سوهاج (1)
مدارس سوهاج 

 

مدارس سوهاج (3)
مدارس سوهاج 

 

مدارس سوهاج (4)
مدارس سوهاج 

 

مدارس سوهاج (5)
مدارس سوهاج 

 

مدارس سوهاج (6)
مدارس سوهاج 

 


سوهاج

التربية والتعليم

المدارس

المرحلة الابتدائية

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