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صور.. انتظام الدراسة بجامعة الإسكندرية وإجراءات صارمة لتفتيش الطلاب

الأحد، 09 فبراير 2020 01:36 م
صور.. انتظام الدراسة بجامعة الإسكندرية وإجراءات صارمة لتفتيش الطلاب تفتيش الطالبات
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت كليات جامعة الإسكندرية صباح اليوم، انتظام حضور الطلاب بكافة الكليات فى الفصل الدراسى الثانى ،كما شهدت كافة البوابات إجراءات تفتيشية صارمة من قبل شركة فالكون من خلال البوابات الإلكترونية والتأكد من هويه الطلاب وتفتيش السيارات المترددة على الحرم الجامعى والتأكد من عدم وجود آلات حادة وممنوعات التى يحذر تواجدها فى الحرم الجامعى.

كما كثف الأمن الإدارى من تواجده داخل الحرم الجامعى لتأمين الطلاب وتوزيع أفراد الأمن الإدارى بكافة مبانى الكليات بالمجمع النظرى .

وكان قد أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بدء الدراسة للفصل الدراسى الثانى بجامعة الإسكندرية وأن مدة الدراسة 16 أسبوع تنتهى فى 29 مايو 2020 وتعقد إمتحانات نهاية العام خلال شهرى مايو، ويونيو 2020 ووفق طبيعة الدراسة فى كل كلية، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء لمجلسي شئون التعليم والطلاب ، والدراسات العليا والبحوث صباح اليوم ،بقاعة الإجتماعات بمبنى إدارة الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة على وكلاء الكليات ضرورة إعلان الجداول الدراسية قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وكذلك متابعة إعلان النتائج بكليات الجامعة والإنتهاء من أعمال التصحيح خلال الاسبوع الأول من الدراسة لاسيما مع تحول الجامعة لنظام الساعات المعتمدة .

وأشار الدكتور هشام جابر أن الهدف الأساسى من الإجتماع هو مناقشة إستعدادات جامعة الإسكندرية لمواجهة مخاطر إحتمالات تسرب فيروس كورونا وإستعراض ما تم إتخاذه من إجراءات سريعة من جانب الجامعة من خلال تشكيل لجنة لمتابعة الحالة الصحية فى المجتمع الجامعى بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية بوزارة الصحة ورفع حالة الإستعداد بأقسام الإستقبال والطوارىء بالمستشفيات الجامعية ووضع خطة متكاملة لمواجهة الفيروس، وتنظيم ندوات توعية لطلاب الجامعة، وحصرالطلاب الصينيين بجامعة الإسكندرية، وكذلك قيام مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بالجامعة TAFL Center بعقد محاضرة إرشادية للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا وكذلك طباعة عدد من المنشورات والبوسترات الخاصة بالتوعية والوقاية وبث أفلام ووسائط إعلامية للتعريف بالفيروس مع التأكيد على ضرورة الإهتمام بالنظافة والتهوية الجيدة للمدرجات.

 

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