سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. العالم هذا المساء.. العاصفة كيارا تجتاح بريطانيا وتتسبب فى إلغاء رحلات جوية ومباريات كرة قدم.. الألاف يحتجون ضد خطة ترامب للسلام فى الرباط.. والفينيسيون ينظمون كرنفالا فى القناة الكبرى بالبندقية

الأحد، 09 فبراير 2020 10:00 م
صور.. العالم هذا المساء.. العاصفة كيارا تجتاح بريطانيا وتتسبب فى إلغاء رحلات جوية ومباريات كرة قدم.. الألاف يحتجون ضد خطة ترامب للسلام فى الرباط.. والفينيسيون ينظمون كرنفالا فى القناة الكبرى بالبندقية العلم الفلسطينى مرفوعا فى مظاهرات بالمغرب
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد العالم هذا المساء، العديد من الاحداث الهامة ، كان أبرزها ، اجتياح العاصفة كيارا لبريطانيا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح سرعتها على 145 كيلومترا في الساعة، كما نظم الألاف من المغاربة مظاهرة إحتجاجية ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

 الألاف يحتجون على خطة ترامب للسلام فى الرباط المغربية

شارك الألاف من المغاربة في مظاهرة، ضد خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن السلام في الشرق الأوسط، وتحديدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معلنين رفضهم لما تم طرحه في مؤتمر صحفى جمع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الفترة السابقة، حيث رفع المحتجين العلم الفلسطيني خلال الإحتجاج، الذى شهدته الرباط عاصمة المغرب.

الألاف يشاركون فى مظاهرات بالمغرب
الألاف يشاركون فى مظاهرات بالمغرب

 

العلم الفلسطينى
العلم الفلسطينى

 

المظاهرات المغربية تجوب الشوارع
المظاهرات المغربية تجوب الشوارع

 

جانب من الإحتجاج
جانب من الإحتجاج

 

متظاهر فى بلين المحتلة
متظاهر فى بلين المحتلة

الفينيسيون ينظمون كرنفال فى القناة الكبرى بالبندقية الإيطالية

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا للكرنفال الذى نظمه الفينيسيون في القناة الكبرى بمدينة البندقية الإيطالية، حيث تضمن الكرنفال عرضا للتنكر، جذب المواطنين في المدينة الإيطالية لمتابعته بالإصطفاف على جانبي القناة بأعداد كبيرة.

2020-02-09T134412Z_934761892_RC21XE994K7R_RTRMADP_3_ITALY-CARNIVAL-VENICE
 
اصطف المواطنون لمشاهدة العرض
اصطف المواطنون لمشاهدة العرض

 

المراكب تحمل المشاركون فى العرض
المراكب تحمل المشاركون فى العرض

 

المشاركون فى الكرنفال
المشاركون فى الكرنفال
جانب من الكرنفال
جانب من الكرنفال

 

كرنفال فى إيطاليا
كرنفال فى إيطاليا

العاصفة كيارا تجتاح بريطانيا وتتسبب فى إلغاء رحلات جوية ومباريات

اجتاحت العاصفة كيارا، بريطانيا مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تزيد سرعتها على 145 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد، مما أدى إلى إلغاء رحلات جوية ومباريات رياضية وإيقاف خدمات القطارات.

2020-02-09T150341Z_805715744_RC23XE9ZI61T_RTRMADP_3_BRITAIN-WEATHER-CIARA
 
2020-02-09T151747Z_2030687647_RC23XE93JIDF_RTRMADP_3_BRITAIN-WEATHER-CIARA
 
2020-02-09T154542Z_679739042_RC23XE9CVOB2_RTRMADP_3_BRITAIN-WEATHER-CIARA
 
2020-02-09T154605Z_2139590555_RC23XE9II3QY_RTRMADP_3_BRITAIN-WEATHER-CIARA
 
2020-02-09T154918Z_1779146709_RC23XE9R2PVJ_RTRMADP_3_BRITAIN-WEATHER-CIARA

فلسطين

البنقيه

ترامب

اسرائيل

المغرب

العاصفه كيارا

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة