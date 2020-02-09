صور.. العالم هذا المساء.. العاصفة كيارا تجتاح بريطانيا وتتسبب فى إلغاء رحلات جوية ومباريات كرة قدم.. الألاف يحتجون ضد خطة ترامب للسلام فى الرباط.. والفينيسيون ينظمون كرنفالا فى القناة الكبرى بالبندقية

وكالات

شهد العالم هذا المساء، العديد من الاحداث الهامة ، كان أبرزها ، اجتياح العاصفة كيارا لبريطانيا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح سرعتها على 145 كيلومترا في الساعة، كما نظم الألاف من المغاربة مظاهرة إحتجاجية ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

الألاف يحتجون على خطة ترامب للسلام فى الرباط المغربية

شارك الألاف من المغاربة في مظاهرة، ضد خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن السلام في الشرق الأوسط، وتحديدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معلنين رفضهم لما تم طرحه في مؤتمر صحفى جمع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الفترة السابقة، حيث رفع المحتجين العلم الفلسطيني خلال الإحتجاج، الذى شهدته الرباط عاصمة المغرب.



الألاف يشاركون فى مظاهرات بالمغرب



العلم الفلسطينى



المظاهرات المغربية تجوب الشوارع



جانب من الإحتجاج



متظاهر فى بلين المحتلة

الفينيسيون ينظمون كرنفال فى القناة الكبرى بالبندقية الإيطالية

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا للكرنفال الذى نظمه الفينيسيون في القناة الكبرى بمدينة البندقية الإيطالية، حيث تضمن الكرنفال عرضا للتنكر، جذب المواطنين في المدينة الإيطالية لمتابعته بالإصطفاف على جانبي القناة بأعداد كبيرة.



اصطف المواطنون لمشاهدة العرض



المراكب تحمل المشاركون فى العرض



المشاركون فى الكرنفال



جانب من الكرنفال



كرنفال فى إيطاليا

العاصفة كيارا تجتاح بريطانيا وتتسبب فى إلغاء رحلات جوية ومباريات

اجتاحت العاصفة كيارا، بريطانيا مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تزيد سرعتها على 145 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد، مما أدى إلى إلغاء رحلات جوية ومباريات رياضية وإيقاف خدمات القطارات.