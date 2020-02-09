صور.. إنطلاق الدراسة وحملات توعيه للوقاية من الأمراض بمدارس القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى تدشين أيام الفصل الدراسى الثانى من العام الحالي، بمدرسة الفنية الثانوية، والفنية الزراعية بمدينة بنها، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، والسيد الصادق مدير التعليم الفنى بالمديرية، وعبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية.

فى البداية شارك اللواء عبد الحميد الهجان طابور الصباح بالمدرسة الثانوية الفنية، وبدأ الطابور بتلاوة أيات القرآن الكريم، ثم الإذاعة المدرسية التى تضمنت بعض التوجيهات والتحذيرات من فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة اتباعها من قبل الطلاب، ثم أداء تحية العلم.

وأكد المحافظ حلال الجولة، أن الدراسة تبدأ اليوم بـ 2161 مدرسة على مستوى المحافظة، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب بجميع المراحل الدراسية "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية بأنواعها" مليون و437 ألف طالب وطالبة، موضحا أنه تم التشديد على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج ودورات المياه بها وتطهيرها باستمرار، وذلك للحفاظ على صحة طلبة وطالبات المدارس، وتعليمهم السلوكيات الصحية السليمة، ووقايتهم من كافة الأمراض المعدية ومن بينها الفيروسات مثل كورونا وإنفلونزا الطيور وغيرها

وأوضح، أنه تم وضع خطة المحافظة للوقاية من جميع الأمراض المعدية المعروفة، وكذا من فيروسات إنفلونزا الطيور وكورونا، والتشديد على التجهيزات والإجراءات الاحترازية التى يجب إتباعها، وكذلك استعدادات المستشفيات والمؤسسات الصحية بالمحافظة للتعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور وفيروس كورونا الموجود فى بعض الدول حاليا، مع استمرار حملات النظافة والتطهير وإزالة الباعة الجائلين خاصة فى مناطق تواجد الطلاب حرصا على صحتهم وسلامة أغذيتهم.

فيما أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على جاهزية كافة مدارس محافظة القليوبية لإستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسى الثان، مشيرا إلى أن نسبة تسليم الكتب المدرسية للإدارات التعليمية بلغت 100% .

وقال، إنه تم التأكيد على التزام المدارس بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية ونزلات البرد وحل أزمة عجز المعلمين فى المدارس وتفعيل الغياب الإلكترونى والإنتهاء من تجهيزات المدارس وأعمال الصيانة البسيطة، كما وجه تعليمات مشددة لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى وتفعيل دفاتر الزائرين وإزالة كافة العبارات المكتوبة على الأسوار.

وأوضح، أنه تم تفعيل وحدتى الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية بالتنسيق بين إدارة الأمن بالوزارة والمديرين وإدارة الأزمات بالمحافظة، محذرا من وضع جداول وهمية لا تتناسب مع طبيعة العمل بالمدرسة واتباع القواعد والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الطلاب.

على جانب آخر، قام قسم الثقافة بمديرية الصحة ،بإشراف الدكتورة ماريان ميلاد ومأمن رفعت بعمل تنويهات وتوعيات للطلبه بالمدارس عن الوقاية من الأمراض المعدية بالمدارس والتأكيد على تهوية الفصول والنظافة الشخصية للطلبه بالمدارس.

وأكد طه عجلان ،على جاهزية كافة مدارس محافظة القليوبية للاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن نسبة تسليم الكتب المدرسية للإدارات التعليمية بلغت 100%







