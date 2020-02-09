صور.. إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 34 ألف و 841 متر بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

نفذت مديرية أمن سوهاج، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن، بالإزالة الفورية لتلك التعديات، فى الموجة 15 من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، والتى تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم طبقا للقانون، ومن خلال الخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظة سوهاج والوحدات المحلية المختلفة.

وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات والحاصلين على أذونات سداد رسوم، ولم يتم سدادها ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينه والحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها، وأنها غير قابل للتقنين بسبب وجود مخالفات سابقة .

وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، عن تنفيذ وإزالة " 40 " قرار و" 7 " قرارات تعد على الأراضى الزراعية ، " 17 "قرار صادر من الإدارة العامة للرى والصرف ، و" 7 " حالات تعد على منافع النيل ، و" 9 "حالات تعد على أملاك الدولة بإجمالى " 7 " أفدنه ، 5 " قيراط ، و " 12 " سهم وكذلك تم إزالة التعديات على " 5441 " متر جارى استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة .



إزالة التعديات على الأراضى بسوهاج

إزالة التعديات على الأراضى بسوهاج

إزالة التعديات على الأراضى بسوهاج

إزالة التعديات على الأراضى بسوهاج

إزالة التعديات على الأراضى بسوهاج