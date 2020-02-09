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"صحة أسوان": تسجيل 91 ألف ملف للأسرة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

الأحد، 09 فبراير 2020 04:30 ص
"صحة أسوان": تسجيل 91 ألف ملف للأسرة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن عدد من تم تسجيلهم فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بلغوا نحو 91 ألف ملف للأسرة، بواقع 377 ألف ملف فردى، فيما تم فحص أكثر من 70 ألف ملف، بينما المستهدف أن يتم تسجيل كافة مواطنى أسوان بإجمالى 1،6 مليون مواطن بالمنظومة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، ستشمل أعمال تطوير 125 وحدة صحية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، والتى ستتكلف أعمال تطوير البنية التحتية بها نحو 2,5 مليار جنيه، بجانب تطوير 11 مستشفى سيتكلف تطويرهم 1,5 مليار جنيه، وبالتوازى مع ذلك تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.

يذكر أن وفد هيئة الرقابة والاعتماد التابعة لرئاسة الجمهورية، برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة، زاروا محافظة أسوان، والتقوا باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، وذلك للوقوف على التجهيزات الإنشائية والفنية والرقمية لخريطة تطبيق هذا المشروع القومى الأول من نوعه.

وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، أن الهيئة تعمل على ضمان استكمال تطبيق معايير الجودة المطلوبة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان فى يوليو القادم بالتوازى مع الأعمال الجارية فى تطوير المنشآت وتجهيز المعدات الطبية لضمان تلقى المواطنين للخدمة الصحية بأعلى جودة للحد من معاناته السابقة ،  مؤكداً على أنه سيتم التغلب على التحديات الموجودة حالياً فى المنظومة الصحية سواء فى نقص التجهيزات الطبية أو الكوادر البشرية مع مراعاة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية لمواجهة أى طوارئ أو حرائق داخل المنشآت الصحية.

 


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