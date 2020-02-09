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شعبة المستلزمات الطبية: تدشين 7 خطوط لإنتاج الكمامات لتلبية الطلب

الأحد، 09 فبراير 2020 12:00 ص
شعبة المستلزمات الطبية: تدشين 7 خطوط لإنتاج الكمامات لتلبية الطلب مستلزمات طبية - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف محمد إسماعيل ، رئيس شعبة المستلزمات الطبية فى الغرفة التجارية، أن حجم إنتاج "الكمامات" فى مصر لا يكفى الطلب المتنامى عليها مؤخرا من بعض الدول وعلى رأسها الصين، جراء انتشار فيروس كرونا، مشيرا إلى أن دولة الإمارات طلبت من بعض المصانع المنتجة فى مصر 145 مليون كمامة لإرسالها كإغاثة إلى الشعبة الصينى، لكن لا يمكن تلبية هذا الطلب.
 
وبشأن الأسباب فى عدم قدرة المصانع لتلبية الطلب على الكمامات، قال لـ"اليوم السابع"، إن خط إنتاج الكمامات ينتج 500 ألف فقط طوال الشهر، إذا عمل فترة واحدة من اليوم، مشيرا إلى أنه مؤخرا تم تدشين 7 خطوط إنتاج كمامات لتلبية الطلب المتزايد بعد انتشار بعض الأمراض ، لافتا الى أن الطلب على هذا المنتج ليس بسبب ظهور الفيروسات وإنما  كإجراء احترازى، ومؤخرا طلب مستوردون فى جنوب أفريقيا استيراد كمامات من مصر، مشيرا إلى أن أغلب توريدات المصانع المنتجة تتجه إلى تلبية احتياجات المناقصات الحكومية بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.
 
من ناحية أخرى تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا الارتفاع، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة للحد من تداعيات المرض الخطير، وأفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين،  أمس السبت، بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 722 حالة، بزيادة 86 حالة عن الخميس، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في العالم إلى 724 حالة .

 

 


الصين

مصر

كورونا

فيروس كورونا

المستلزمات الطبية

الكمامة

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