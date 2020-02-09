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"شعبة الدواجن ": الإنتاج المحلى يكفى الأسواق وتحذر من رفع الأسعار

الأحد، 09 فبراير 2020 01:00 ص
"شعبة الدواجن ": الإنتاج المحلى يكفى الأسواق وتحذر من رفع الأسعار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة
كتب أحمد حمادة

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حذر الدكتور عبد العزيز السيد  ، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية، منتجى الدواجن بضرورة الالتزام بالتسعيرة المناسبة للقيمة السوقية للدواجن وعدم رفع الأسعار وذلك لعدم تدخل الحكومة بفتح استيراد الدواجن مرة أخرى لضبط السعر في السوق وهو ما سيؤدى الى خسائر فادحة للمنتجين نتيجة لدخول كميات مستوردة من الدواجن .

وأوضح السيد ، في تصريح لـ" اليوم السابع " أن الإنتاج المصرى يلبى الاحتياجات حيث بلغ 130 مليون دجاجة سنويا وبالتالي فان نصيب الفرد يصل الى 13 دجاجة سنويا وهى نسبة جيدة وتغطى السوق المحلى ، ولكن محاولات بعض المنتجين رفع الأسعار على خاصة في ظل عدم وجود مواسم ومنها رمضان والذى يزيد الاقبال فيه على الدواجن وترتفع الأسعار نظرا لزيادة الطلب عليها.

وأشار رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة ، أن هناك بعض المنتجين رفعوا أسعار الكتاكيت والتي وصلت لـ 11 جنيها في حين ان القيمة السوقية لها لا تتعدى 7 جنيهات ، وهو ما تسبب لرفع سعر الدواجن ووصول الكيلو من المزرعة الى 27 جنيها .

وطالب السيد، وزارة الزراعة بضرورة ان يكون هناك سعى جادى من اجل إعادة بورصة الدواجن من اجل ضبط الأسواق ووضع التسعيرة المناسبة التي تغطى التكاليف مع وضع هامش الربح المناسب للمنتج او المزارع بما يضمن الحفاظ على الأسعار بشكل مناسب ، إضافة الى ضرورة السعي من اجل تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية ووضع الألية المناسبة لتوصيلها لتجار التجزئة بما يضمن لهم هامش الربح المناسب .

والجدير بالذكر  شعبة الثروة الداجنة قالت ، إن أسعار الدواجن من المزرعة 26 – 27  ، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 31 -32 جنيها للكيلو حسب المنطقة ،مشيرا الى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة  ، و أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 11  جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 35.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42جنيها.


الثروة الداجنة

أسعار الدواجن

اخبار اقتصاد

انتاج الدواجن

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