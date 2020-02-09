شرطة التموين تضبط 929 قضية أبرزهم مصنع عصير يستخدم مواد مجهولة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 929 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ومن أبرز القضايا التموينية التي ضبطتها الحملات، ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "العصائر"، بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية لحيازته 3 طن و675 طن سلع غذائية "عصائر" معبأة داخل براميل "مستلزمات إنتاج" بدون مستندات، مجهولة المصدر، وجارى العرض على النيابة.

واسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مصنع منتجات ألبان "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية لحيازته 3 طن منتجات ألبان جبن أبيض معبأة داخل صفائح ويشتبه فى عدم صلاحيتها.

كما تم ضبط مالك مدشة أعلاف حيوانية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية لحيازته طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وضبط مالك مصنع لإنتاج البويات "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية،لحيازته 45 طن كيماويات وبويات مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات، مجهولة المصدر.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الكوثر بمحافظة سوهاج لحيازته 5 طن و200 كيلو منظفات صناعية حمض إلكتريك، زهرة، صابون سائل "مستلزمات إنتاج"، 2460 عبوة منظفات صناعية "متعددة الأغراض" ذات أحجام مختلفة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"، ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرةلتجميعه فى 50 ألف لتر "سولار، بنزين" للإتجار بها فى السوق السوداء.

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.