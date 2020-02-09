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شبح العزوف يحاصر أردوغان.. 15 ألف يغادرون حزب الدكتاتور فى 50 يوما

الأحد، 09 فبراير 2020 01:29 م
شبح العزوف يحاصر أردوغان.. 15 ألف يغادرون حزب الدكتاتور فى 50 يوما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشفت أحدث البيانات عن عدد أعضاء الأحزاب السياسية فى تركيا، والتى تم تحديثها من قبل مكتب المحكمة العليا للمدعى العام، عن الانهيار في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وفقًا للبيانات انخفض عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية بمقدار 15 ألفًا و 692 عضوًا في 50 يومًا، بينما زاد الشريك الصغير في التحالف، وهو حزب الحركة الوطنية، من عدد أعضاءه لأكثر من 10 آلاف عضو.
 
وفي الاستطلاعات التي نشرتها العديد من شركات الاستطلاع على التوالى فى الآونة الأخيرة، خسر حزب العدالة والتنمية الأصوات، بينما انخفض عدد أعضاء الحزب.
 
وفقا للبيانات، ارتفع عدد أعضاء الحزب الجيد بـ 42 ألف 533 ، وزاد عدد أعضاء حزب الشعب الجمهوري بأربعة آلاف 230 ، وزاد عدد أعضاء حزب الشعب الديمقراطي بـ 412.
 
وقام مكتب المدعى العام لمحكمة الاستئناف العليا ، بتتبع سجلات الأحزاب السياسية، ومعاينتها ومتابعة أنشطتها ، وبتحديث عدد أعضاء الأحزاب، ووجد أن 
حزب العدالة والتنمية، الذي لديه 10 ملايين 211 ألف 596 عضوًا فى الخمسين يومًا منذ 16 ديسمبر 2019 ، انخفض بمقدار 15 ألف عضو 692 وسجل 10 ملايين 195 ألف 904.

تركيا

حزب العدالة والتنمية

العدالة والتنمية

الحزب الحاكم فى تركيا

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