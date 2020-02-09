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شاهد.. "حمار" يستقل قطار الركاب من الأقصر لـ "نجع حمادى "بقنا

الأحد، 09 فبراير 2020 12:57 ص
شاهد.. "حمار" يستقل قطار الركاب من الأقصر لـ "نجع حمادى "بقنا الحمار داخل القطار
فريق المحافظات

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تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بقنا، صورة لحمار يستقل قطار ركاب متجه من الأقصر إلى مركز نجع حمادى، والتى آثارت حالة من السخرية.

والتقط الركاب صورة الحمار بعدما ربطه صاحبه فى أحد الأعمدة الحديدية داخل عربة القطار، مستنكرين انعدام الرقابة على قطارات الركاب والتغافل عن اصطحاب الحيوانات وسط الركاب دون تطبيق الغرامات المقررة، وأن أى شخص يستطيع نقل ممنوعات من محطات قطارات الركاب.

وأثارت الصورة سخرية العديد من المعلقين عليها، خاصة كيف سمح الكمثرى بصعود القطار فى ظل وجود فرد أمن لم يقم بمنع صاحب الحمار، وأعتبر البعض أن صورة قطار "المزرعة السعيدة"، مما آثارت السخرية رواد التواصل الإجتماعى.

وقال محمود خالد : أين مشرفو القطارات من تلك الواقعة والكمسارية وكيف تم السماح لصاحب الحمار بالدخول به إلى محطة القطار والركوب به إلى العربة.

وكان تداول نشطاء صورة لأطفال بمعهد المندورة الأزهرى التابع لإدارة دسوق الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، يقفون بفناء المعهد فى مياه الأمطار، المختلطة بالصرف الصحى، مما أثار غضب عدد من الأهالى، وتبين أن من قام بتصويرها أحد العاملين بالمعهد.

قال أحمد سلطان رئيس الوحدة المحلية بقرية المندورة، أنه طالب عدة مرات شيخ معهد المندورة الأزهرى، رفع الفناء لأنه منخفض، مما يؤدى لدخول مياه الأمطار أو الصرف من الباب الخلفى للمعهد، ولم يجد استجابه.

وأضاف سلطان، كان متواجد بالمعهد يومى الثلاثاء والأربعاء، وتم رفع المياه منه، ونظراً لانخفاض مستوى مدخل البوابة الخلفية للمعهد، تدخل مياه الأمطار والصرف له، مطالباً الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية برفع الفناء، حماية للأطفال.

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الحمار داخل القطار 

 

 


حمار داخل قطار

محافظة قنا

قطار ركاب

الفيس بوك

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