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الأحد، 09 فبراير 2020 08:04 ص
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س وج..أسباب الإصابة بسرطان القولون وما هي الأعراض

الأحد، 09 فبراير 2020 08:00 ص
س وج..أسباب الإصابة بسرطان القولون وما هي الأعراض القولون-صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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سرطان القولون يعد من الأمراض الخبيثة التي يتعرض لها الكثيرون دون علمهم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أعراضه واسباب الإصابة به، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday". 

ما هو سرطان القولون؟

في حالة إهمال علاج الأورام الحميدة بالقولون من الممكن أن تتحول هذه الأورام إلي خبيثة، وهذا الأمر يتسبب في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي،  وعدم القدرة علي تناول الطعام.

ما هي أعراض سرطان القولون؟

في المراحل الأولي من الإصابة بسرطان القولون لا تظهر أي اعراض إلا في المراحل الأخيرة،  ومن ضمن هذه الأعراض التالي: 
-الإصابة بالإسهال أو الإمساك علي حسب الحالة.
-التعرض لتغير في قوام البراز ويصبح طري أو صلب. 
-التعرض للإصابة بنزف شرجي. 
-ألم شديدة في البطن مع تشنجات أو مغض أو عند التعرض لحركة الأمعاء.
-الشعور بالوهن و التعب والإرهاق.
-التعرض لفقدان الوزن غير المبرر.
-الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ما هي أسباب الإصابة بسرطان القولون؟

هناك العديد من اسباب الإصابة بسرطان القولون، عديدها ومنها: 
-الإصابة بالأورام الحميدة الكثيرة، تعد من أبرز الأسباب المؤدية لتطوير المرض إلي أن يصبح خبيثا، وذلك في حالة كان هذا الورم الحميد يدعي الغدي وهذا النوع الأكثر تطورا إلي أن يصبح خبيث.
-وجود أعداد كثيرة من أورام القولون تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالسرطان.
-أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن العوامل الوراثية والجينات تعد من أبرز أسباب الإصابة بسرطان القولون. 
-اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان القولون ، فنجد أن الأشخاص كثيري تناول الأطعمة السريعة هم الأكثر عرضه.
-نجد أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل الإصابة بسرطان القولون، ونجد أن مرضي السكر والذي يعانون من اضطرابات في هرمون النمر هم الأكثر عرضة.
 
 
 
 

القولون

المعدة

التهاب

الجهاز الهضمى

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