سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سيبها علينا.. أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى

الأحد، 09 فبراير 2020 02:26 م
سيبها علينا.. أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعانى أهالى قرية بيجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى والحياة الجوفية، رغم تواجد التوصيات الرئيسية لخطوط الصرف الصحى منذ أكثر من 15 عاما .

وقال يحيى عطيفة، أحد أهالى القرية: "أهالى القرية المأساة يعانون نار الحياة الجوفية وحياة الصرف التى اغرقتهم منازلهم وأصبحوا بين أمل يطالبون به منذ سنوات طويلة وبين الرجاء من المسئولين بالنظر إلى حالهم وحل مشاكلهم والقضاء على الأمراض التى انتشرت لسوء التخطيط، ولسان حالهم اليأس .

وأضاف عطيفة، أنه تم إدراج القرية فى خطة الصرف الصحى منذ عام 2004، وإلى الآن لم يتم الانتهاء منه، ولم يتم توصيل الصرف للمنازل، وأصبحت المنازل مهددة بالانهيار، نتيجة لارتفاع منسوب المياة بشكل أصبح يغمرها كاملة .

وتابع عطيفة أنهم يقوموا بشفط المياه من خزانات المنازل عبر سيارات الكسح الأمر الذى يكلفهم ما يقرب من 500 جنيه شهريا، علاوة على انتشار الأمراض التى خيمت على جميع الأهالى

وأكد عطيفة أنهم طرقوا جميع الأبواب وتقدموا بشكاوى لجميع المسئولين ولكن دون أن يكون هناك آى تحريك لاى ساكن، بداية من الوحدة المحلية ومجلس مدينة قويسنا، ومحافظة المنوفية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وأضاف حلمى الدسوقي احد أهالى القرية، أن الأمراض حاصرت القرية بشكل كبير، وادى إلى ارتفاع نسبة المصابين بالفشل الكلوى، وغيرها من الأمراض، التى تسبب فيها تقاعس المسئولين، مع ارتفاع تكلفة العلاج والقضاء على تلك الأزمة

وناشد الدسوقي بأن يتم الانتهاء من هذه الأزمة والتى استمرت لسنوات.

ويأتي تلقى هذه الشكاوى ضمن فى إطار حرص "اليوم السابع" المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التيلفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.

أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى (1)
 
أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى (2)
 
أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى (3)
 
أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى (4)
 
أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى (5)
 
أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى (6)
 
أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى (7)
 
أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى (8)

قريه بيجيرم

مياه الصرف

مياه الشرب

المياه الجوفيه

محافظه المنوفيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دفتر أحوال المواطن.. أم تناشد الصحة بتوفير سرير عناية مركزة لابنها المصاب بجلطات المخ.. وقارئ يشكو من تهالك عامود كهرباء بشارع ناهيا بالجيزة.. وانتشار مياه الصرف الصحى بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

الأحد، 09 فبراير 2020 11:00 ص

شكوى من انتشار مياه الصرف الصحى بمنطقة السقالة بالغردقة

الأحد، 09 فبراير 2020 07:00 ص

صور.. حقيقة صور وقوف أطفال فى مياه الصرف الصحى بمعهد المندورة بكفر الشيخ

الأحد، 09 فبراير 2020 12:29 ص

شكوى من انتشار مياه الصرف الصحى بمركز شربين فى الدقهلية

السبت، 08 فبراير 2020 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة