سيبها علينا.. أهالى بيجيرم بالمنوفية يشكون غرق القرية بمياه الصرف الصحى

يعانى أهالى قرية بيجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى والحياة الجوفية، رغم تواجد التوصيات الرئيسية لخطوط الصرف الصحى منذ أكثر من 15 عاما .

وقال يحيى عطيفة، أحد أهالى القرية: "أهالى القرية المأساة يعانون نار الحياة الجوفية وحياة الصرف التى اغرقتهم منازلهم وأصبحوا بين أمل يطالبون به منذ سنوات طويلة وبين الرجاء من المسئولين بالنظر إلى حالهم وحل مشاكلهم والقضاء على الأمراض التى انتشرت لسوء التخطيط، ولسان حالهم اليأس .

وأضاف عطيفة، أنه تم إدراج القرية فى خطة الصرف الصحى منذ عام 2004، وإلى الآن لم يتم الانتهاء منه، ولم يتم توصيل الصرف للمنازل، وأصبحت المنازل مهددة بالانهيار، نتيجة لارتفاع منسوب المياة بشكل أصبح يغمرها كاملة .

وتابع عطيفة أنهم يقوموا بشفط المياه من خزانات المنازل عبر سيارات الكسح الأمر الذى يكلفهم ما يقرب من 500 جنيه شهريا، علاوة على انتشار الأمراض التى خيمت على جميع الأهالى.

وأكد عطيفة أنهم طرقوا جميع الأبواب وتقدموا بشكاوى لجميع المسئولين ولكن دون أن يكون هناك آى تحريك لاى ساكن، بداية من الوحدة المحلية ومجلس مدينة قويسنا، ومحافظة المنوفية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وأضاف حلمى الدسوقي احد أهالى القرية، أن الأمراض حاصرت القرية بشكل كبير، وادى إلى ارتفاع نسبة المصابين بالفشل الكلوى، وغيرها من الأمراض، التى تسبب فيها تقاعس المسئولين، مع ارتفاع تكلفة العلاج والقضاء على تلك الأزمة.

وناشد الدسوقي بأن يتم الانتهاء من هذه الأزمة والتى استمرت لسنوات.

ويأتي تلقى هذه الشكاوى ضمن فى إطار حرص "اليوم السابع" المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التيلفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

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