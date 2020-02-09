سى بى أى فاينانشيال: إصلاحات مصر الاقتصادية وضعت أساسا لنمو قوى ومستدام

كتبت ــ ريم عبد الحميد

أشادت شركة "سى بى أى فاينانشيال" للخدمات المالية والمصرفية فى دبى بالإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها مصر فى السنوات الأخيرة، وقالت فى تقرير بعنوان "صحوة مصر" إن الإصلاحات الحاسمة فى الاقتصاد الكلى قد صححت بشكل ناجح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة فى البلاد.

وأشار التقرير إلى أن مصر الآن تحظى بإشادة من المستثمرين باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا فى المنطقة، وأصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن عائدات كبرى فى بيئة عالمية تزداد شكوكا.

وأكدت "سى بى أي فاينانشيال" أن إجراءات الإصلاح المالى التى قامت بها الحكومة المصرية كانت حاسمة فى إرساء استقرار الاقتصاد، حيث تسارع معدل النمو وتم تضييق العجز المالى. وعلى نحو مماثل، ارتفع احتياطى العملة الأجنبية فى مصر بينما تراجع الدين العام والتضخم والبطالة بشكل كبير.

وأوضح التقرير أن عملية الإصلاح الاقتصادى تطلبت تضحيات على المدى القصير، إلا أن هذه الإصلاحات كانت مهمة لاستقرارالاقتصاد ووضع الأساس لنمو قوى ومستدام لتحسين مستويات المعيشة للمصريين.

وأوضحت "سى بى اى فاينانشيال" أن الانضباط المالى لفت انتباه أكبر وكالات التصنيف الائتمانى، فيتش وموديز وإس أند بى، وهو ما ساعد في تحسين التصنيفات السيادية لمصر وأيضا توقعاتها، استشهادا بآفاق النمو الاقتصادى القوى بعد الإصلاحات المالية.

وقد ساعد نجاح الإصلاحات الهيكلية التى أجرتها الحكومة المصرية على تحديث الاقتصاد، وشملت خطوات لدعم الصادرات والحد من الحواجز غير التعريفات. واستطاعت مصر أيضا تنظيم وتعزيز عملية تخصيص الأراضى الصناعية وتعزيز المشتريات العامة.

وتحدث التقرير عن صندوق الثروة السيادى الذى أسسته مصر كجزء من الإصلاحات الهيكلية والذى يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب خطط الحكومة المستقبلية التى تشمل طرح أسهم بعض الشركات للاكتتاب العام مثل الشرقية للخان وأبو قير للأسمدة.