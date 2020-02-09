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سهم البنك الأهلى المتحد يصعد ببورصة البحرين بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد، 09 فبراير 2020 10:12 ص
سهم البنك الأهلى المتحد يصعد ببورصة البحرين بمستهل تعاملات الأسبوع بورصه البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحا 1.58 نقطة ليصل إلى مستوى 1657.62 نقطة، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.7 مليون سهم بقيمة 433.5 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.79% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%.
 
وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، أن إحدى شركاتها التابعة جى أف أتش كابيتال المحدودة، قد استحوذت على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، فى إطار شراكة مع شركة آربر لودجينج بارتنرز، وتتكون المحفظة من 12 فندقا فاخرا تقدم خدمات عالية المستوى، وتقع فى ولاية كاليفورنيا، كونتيكت ونيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 250 مليون دولار.
 

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