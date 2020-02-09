سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 02:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سلطات ميانمار تعيد سيدة صينية فرت من ووهان مع أربعة آخرين

الأحد، 09 فبراير 2020 01:06 ص
سلطات ميانمار تعيد سيدة صينية فرت من ووهان مع أربعة آخرين كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن متحدث باسم الشرطة فى ميانمار السبت اعادة سيدة صينية بعد فرارها مؤخرا مع أربعة آخرين من مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا الجديد فى الصين، وذكر راديو (صوت أمريكا) ، فى نشرته باللغة الإنجليزية ، أن المتحدث أوضح ، فى تصريح صحفى ، أن الأشخاص الأربعة الذين تمكنوا من عبور الحدود الصينية الى داخل ميانمار فى وقت سابق من هذا الأسبوع مازالوا فارين ، فيما أثبتت الفحوصات الطبية على السيدة التى تم تسليمها إلى بكين أن حالتها "سلبية".

وأضاف (صوت أمريكا) أن الأشخاص الأربعة الهاربين يحملون، على الأرجح ، فيروس كورونا الجديد سريع الإنتشار الذى أسفر ، حتى الآن ، عن وفاة عدد من الأشخاص يفوق ضحايا مرض السارس.

يذكرأن، حذر عالم بريطانى كبير، من أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم قد يكون أعلى بعشرة أمثال من الأرقام الرسمية، وأوردت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية أنه وسط تزايد القلق بشأن انتشار الفيروس، قال الخبراء إن الغالبية العظمى من الحالات من المحتمل أنه لم تظهر عليها أعراض المرض.

وصل عدد الوفيات فى الصين - مركز المرض - الآن إلى 722، وأصيب أكثر من 34400 شخص، بيد أنه تم تسجيل إصابة 320 حالة أخرى فى 27 دولة، لكن العلماء حذروا من أن الانتشار السريع للفيروس عبر الحدود، إلى جانب فترة الحضانة غير المؤكده التى تصل لأسبوعين وعدم موثوقية طرق الاختبار، يجعل من الصعب تتبعه.

وأعلنت وكالة الصحة العامة فى إنجلترا والتابعة لوزارة الصحة أنه سيكون من الممكن اختبار أكثر من ألف شخص يوميًا ضد فيروس كورونا فى مختبرات فى أنحاء المملكة المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وسيكون الاختبار التشخيصى المُستخدم حاليًا فى لندن -حيث يمكن اختبار 100 حالة فقط يوميًا- متاحًا فى 12 مركزًا فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية لزيادة السعة وتسريع النتائج.

لكن جون إدموندز، الأستاذ فى كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، قال إن النمذجة أظهرت أن "هناك حالات أكثر بعشر مرات من الحالات المُبلغ عنها- أو حتى أكث، وأضاف "إنه مرض غير قوى قد يتم نسيانه إذا لم يسع الشخص للحصول على رعاية صحية. ولن تكون أى من الاختبارات دقيقة بنسبة 100 فى المائة، لذا فليس من غير المعتاد أن يتم اكتشاف 10 فى المائة من الحالات".

وأقر البروفيسور إدموندز بأن تقدير المقياس الحقيقى لتفشى المرض ينطوى على مقدار من "التخمين" مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستُظهر ما إذا كانت تدابير الاحتواء التى وضعتها الصين فعالة أم لا.

ويقول الخبراء إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تناقص عدد الحالات فى الأيام الأخيرة يعد "أخبارًا جيدة" لأنه لايزال الكثير غير معروف.


كورونا

فيروس كورونا

الصين

ميانمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عالم بريطانى: عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا قد يكون 10 أمثال الأرقام المعلنة

الأحد، 09 فبراير 2020 12:00 ص

روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى الصين لمواجهة "كورونا"

السبت، 08 فبراير 2020 10:31 م

روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى الصين لمواجهة "كورونا"

السبت، 08 فبراير 2020 08:29 م

هل تنبأت الأفلام بفيروس "كورونا" القاتل؟.."العدوى" يحكى قصة انتشار فيروس مميت مصدره أكل الحيوانات بالصين.. الفيلم مصور تحت إشراف "الصحة العالمية" وتم عرضه فى 2011.. ويعرض مراحل انتقال الفيروس من "خفاش" للإنسان

السبت، 08 فبراير 2020 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارتا الرى والإسكان تضعان خطة من 4 محاور لترشيد استهلاك المياه

وزارتا الرى والإسكان تضعان خطة من 4 محاور لترشيد استهلاك المياه

الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح

الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة