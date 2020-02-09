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سلاح الجو التايوانى يعترض طائرات صينية تحلق حول الجزيرة

الأحد، 09 فبراير 2020 02:26 م
سلاح الجو التايوانى يعترض طائرات صينية تحلق حول الجزيرة مقاتلات صينية - أرشيفية
رويترز

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تدافعت طائرات سلاح الجو التايوانى لاعتراض طائرات صينية تحلق فوق الجزيرة التى تزعم بكين سيادتها عليها فى خطوة شجبتها وزارة الدفاع التايوانية قائلة إنها تهدد السلام والاستقرار فى المنطقة. وكانت الصين تسير طائرات فيما تطلق عليه تدريب على "تطويق الجزيرة" الذى يجرى بشكل متقطع منذ 2016 عندما تولت رئيسة تايوان تساى إينج وين السلطة.

وتعتقد بكين أن تساى التى أعيد انتخابها الشهر الماضى تريد المضى قدما باتجاه استقلال الجزيرة. وتقول تساى إن تايوان دولة مستقلة واسمها الرسمى جمهورية الصين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية فى بيان إن مقاتلات صينية من طراز جيه-11 وإتش-6 حلقت فوق قناة باشي إلى الجنوب من تايوان ثم خرجت إلى المحيط الهادى قبل أن تعود لقاعدتها عبر مضيق مياكو الواقع بين جزيرتى مياكو وأوكيناوا فى اليابان إلى الشمال الشرقى من تايوان.

وأضافت الوزارة "خلال هذه الفترة استخدم الجيش الوطني بشكل مناسب طائرات استطلاع وطائرات تابعة للدفاع الجوي بالتوازي مع إجراءات الاستنفار للقتال". وأوردت الوزارة صورا لمقاتلة تايوانية من طراز إف-16 تلاحق طائرة صينية من طراز إتش-6.

ولم يرد تعليق من وزارة الدفاع الصينية. 

 


تايوان

وزارة الدفاع التايوانية

الصين

مضيق مياكو

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