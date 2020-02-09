سقوط عاطل بحوزته 10 آلاف جنيه مقلدة قبل ترويجها بمدينة نصر

كتب ـ عبد الرحمن سيد – سليم على

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على أحد الأشخاص بحوزته 10 آلاف جنيه مقلدة، قبل ترويجها بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بضبط عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام حبس فى قضايا "إيصال أمانة" بإجمالى حبس 19 سنة) وبحوزته (10,000 جنيه) مقلدة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين بدائرة القسم، وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض صاحب مطبعة لتزويره كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتلفزيون بمنطقة الموسكى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا مفادة ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى مفادھا قیام " ع. ك"، 43 سنة، صاحب مطبعة، بمزاولة نشاط غیر مشروع فى مجال تزویر الكارنیھات المنسوب صدورھا لجھات حكومیة مختلفة داخل المطبعة ملكھ وترویجھا على عملائھ مقابل مبالغ مالیة، وتم إجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات.

وعلى الفور تم استھدافه بمأموریة أسفرت عن ضبطه وبصحبته "ع. ا"، 65 سنة، بالمعاش حال تواجدھما داخل المطبعة وعثر بداخلھا على جھاز كمبیوتر بمشتملاتھ، 27 كارنیة منسوب صدورھم ( للنقابة العامة للصحافیین، واللجان النقابیة للعاملین بالإذاعة والتلیفزیون " وجمیعھم مزورین، طابعة خاصة بطباعة الكارنیھات، سخان، ماكینة قص كارنیھا، كمیة من الأوراق المستخدمة فى اصطناع الكارنیھات.