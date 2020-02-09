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سقوط صاحب محطة وقود لبيعه 50 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء فى مدينة نصر

الأحد، 09 فبراير 2020 01:08 م
سقوط صاحب محطة وقود لبيعه 50 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء فى مدينة نصر محطة وقود - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب محطة وقود لبيعه 50 ألف لتر بنزين في السوق السوداء في مدينة نصر وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت حملة تموينية، من القبض على المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (بمحافظة القاهرة) لتجميعه فى (50000) لتر "سولار، بنزين" للإتجار بها فى السوق السوداء.. وقدرت بقيمة مالية (347500) جنيه تقريباً، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر ، القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 45 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفأدة تمكن ضباط  مباحث إدارة التموين، من ضبط "ص.ع"، 27 سنة،  مسئول عن ثلاجة  للمجمدات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل الثلاجة على المضبوطات التالية " 35 كيلو كبده   ، 10 كيلو سوسيس" ،  وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر الازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

 

 


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